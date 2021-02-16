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https://ria.ru/20210216/druzhinina-1597660816.html
Режиссер "Гардемаринов" ответила обиженному на нее Жигунову
Режиссер "Гардемаринов" ответила обиженному на нее Жигунову
Режиссер Светлана Дружинина в недавнем выпуске "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым резко высказалась по поводу конфликта с Сергеем Жигуновым —... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:16
2021-02-16T18:16
культура
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кино и сериалы
новости культуры
борис корчевников
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светлана дружинина
сергей жигунов
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Режиссер Светлана Дружинина в недавнем выпуске "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым резко высказалась по поводу конфликта с Сергеем Жигуновым — исполнителем одной из главных ролей в ее фильмах "Гардемарины, вперед!" (1987) и "Виват, гардемарины" (1991).Ведущий напомнил, что в декабре прошлого года Жигунов написал в Instagram о том, что просит Дружинину убрать его имя из титров. "На что он так среагировал?" — поинтересовался Корчевников. Ранее Сергея Жигунова задели слова режиссера о том, что всех персонажей, в том числе и Сашу Белова, которого сыграл актер, полностью "родила" и "сделала" она. "Никто другой! Ни Нагибин, ни Соротокина, ни Жигунов, никто. Это мое детище!" — заявила Дружина в одном из интервью. На это заявление Жигунов ответил: "Светлана Сергеевна, в качестве подарка ко дню вашего рождения, готов снять свое имя с титров". Ранее о непростых отношениях с режиссером рассказывал и Владимир Шевельков, исполнивший в ленте роль князя Никиты Оленева.По его мнению, они не смогли найти общий язык с Дружининой из-за того, что часто спорили. Актер, у которого всегда была страсть к режиссуре, не соглашался с ее взглядами то из-за музыки (ему она не нравилась), то из-за режиссерских методов в целом. В результате это привело к тому, что Шевелькова в кадре даже заменяли дублерами, а потом не позвали в продолжение. Но артист не переживает – он не считает себя гардемарином.
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шоу-бизнес, кино и сериалы, новости культуры, борис корчевников, знаменитости, звезды, светлана дружинина, сергей жигунов

Режиссер "Гардемаринов" ответила обиженному на нее Жигунову

18:16 16.02.2021
 
© Мосфильм (1987)Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
Кадр из фильма Гардемарины, вперед! - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Мосфильм (1987)
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Режиссер Светлана Дружинина в недавнем выпуске "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым резко высказалась по поводу конфликта с Сергеем Жигуновым — исполнителем одной из главных ролей в ее фильмах "Гардемарины, вперед!" (1987) и "Виват, гардемарины" (1991).
Ведущий напомнил, что в декабре прошлого года Жигунов написал в Instagram о том, что просит Дружинину убрать его имя из титров. "На что он так среагировал?" — поинтересовался Корчевников.

"Я не знаю. Это его проблемы", — ответила на повышенных тонах Дружинина, добавив, что несмотря на обиды, все равно благодарна всем актерам, снявшимся в ее фильме.

Ранее Сергея Жигунова задели слова режиссера о том, что всех персонажей, в том числе и Сашу Белова, которого сыграл актер, полностью "родила" и "сделала" она. "Никто другой! Ни Нагибин, ни Соротокина, ни Жигунов, никто. Это мое детище!" — заявила Дружина в одном из интервью.
На это заявление Жигунов ответил: "Светлана Сергеевна, в качестве подарка ко дню вашего рождения, готов снять свое имя с титров".
Ранее о непростых отношениях с режиссером рассказывал и Владимир Шевельков, исполнивший в ленте роль князя Никиты Оленева.
По его мнению, они не смогли найти общий язык с Дружининой из-за того, что часто спорили. Актер, у которого всегда была страсть к режиссуре, не соглашался с ее взглядами то из-за музыки (ему она не нравилась), то из-за режиссерских методов в целом. В результате это привело к тому, что Шевелькова в кадре даже заменяли дублерами, а потом не позвали в продолжение. Но артист не переживает – он не считает себя гардемарином.
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