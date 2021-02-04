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https://ria.ru/20210204/kino-1590994204.html
Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение "Гардемаринов"
Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение "Гардемаринов"
В последние годы об актере Владимире Шевелькове, который прославился после того, как сыграл князя Никиту Оленева в картине "Гардемарины, вперед!", практически... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T17:57
2021-02-04T17:57
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В последние годы об актере Владимире Шевелькове, который прославился после того, как сыграл князя Никиту Оленева в картине "Гардемарины, вперед!", практически ничего неизвестно. Но в недавнем интервью Борису Корчевникову он объяснил, почему его не позвали в продолжение ленты.По словам Шевелькова, у него с режиссером Светланой Дружининой, которая готовит к выходу новую картину о приключениях российских офицеров XVIII века (проект на стадии постпродакшна), не сложились отношения. В первый фильм о гардемаринах Владимир попал случайно – изначально режиссер хотела снимать своего сына. Но из-за проблем в семье Дружининой роль Оленева досталась Шевелькову. Атмосфера на съемочной площадке всегда была напряженной. По словам актера, ситуацию спасала дружба с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым.По его мнению, плохие отношения с Дружининой были связаны с тем, что они часто спорили. Актер, у которого всегда была страсть к режиссуре, не соглашался с ее взглядами то из-за музыки (ему она не нравилась), то из-за режиссерских методов в целом. В результате это привело к тому, что Шевелькова в кадре даже заменяли дублерами, а потом не позвали в продолжение. Но артист не переживает – он не считает себя гардемарином. После он снялся еще в одном успешном проекте – приключенческом фильме "Сердца трех", и стал знаменит по всей стране. И, как Владимир признавался в разных интервью, испугался славы, понял, что пресытился актерством.Шевельков решил сменить профессию и пробовал себя в разных амплуа. Он снимал клипы Татьяны Булановой, Юлии Михальчик, несколько серий детективного сериала "Тайны следствия".Еще он создал рекламное агентство (и даже получил несколько международных премий – например, фестиваля рекламы в Лондоне). В некоторых роликах снимался его сын Андрей. Также Владимир был телеведущим в программе "Петербургские встречи".В последнее время Шевельков отдает предпочтение режиссуре: работал над проектами "Тест на беременность", "Рожденная звездой". А в сентябре вышел снятый им детективный сериал "Спасская", действие в котором происходит на морском лайнере.Впрочем, к актерству Шевельков все же имеет отношение. В "Спасской" он появился в эпизодической роли.
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РИА Новости
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шоу-бизнес, борис корчевников, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, светлана дружинина, татьяна буланова, лондон

Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение "Гардемаринов"

17:57 04.02.2021
 
© Мосфильм (1987)Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
Кадр из фильма Гардемарины, вперед! - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Мосфильм (1987)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В последние годы об актере Владимире Шевелькове, который прославился после того, как сыграл князя Никиту Оленева в картине "Гардемарины, вперед!", практически ничего неизвестно. Но в недавнем интервью Борису Корчевникову он объяснил, почему его не позвали в продолжение ленты.
По словам Шевелькова, у него с режиссером Светланой Дружининой, которая готовит к выходу новую картину о приключениях российских офицеров XVIII века (проект на стадии постпродакшна), не сложились отношения.
В первый фильм о гардемаринах Владимир попал случайно – изначально режиссер хотела снимать своего сына. Но из-за проблем в семье Дружининой роль Оленева досталась Шевелькову. Атмосфера на съемочной площадке всегда была напряженной. По словам актера, ситуацию спасала дружба с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым.

"С ними я всегда был своим, а в процессе работы с режиссерской группой – не очень" , – вспоминал Шевельков.

© Мосфильм (1987)Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
Кадр из фильма Гардемарины, вперед!
1 из 2
Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
© Мосфильм (1987)
© Мосфильм (1987)

Владимир Шевельков в фильме "Гардемарины, вперед!"

Кадр из фильма Гардемарины, вперед!
2 из 2

Владимир Шевельков в фильме "Гардемарины, вперед!"

© Мосфильм (1987)
1 из 2
Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
© Мосфильм (1987)
2 из 2

Владимир Шевельков в фильме "Гардемарины, вперед!"

© Мосфильм (1987)
По его мнению, плохие отношения с Дружининой были связаны с тем, что они часто спорили. Актер, у которого всегда была страсть к режиссуре, не соглашался с ее взглядами то из-за музыки (ему она не нравилась), то из-за режиссерских методов в целом. В результате это привело к тому, что Шевелькова в кадре даже заменяли дублерами, а потом не позвали в продолжение. Но артист не переживает – он не считает себя гардемарином.
После он снялся еще в одном успешном проекте – приключенческом фильме "Сердца трех", и стал знаменит по всей стране. И, как Владимир признавался в разных интервью, испугался славы, понял, что пресытился актерством.
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1992)Кадр из фильма "Сердца трех"
Кадр из фильма Сердца трех - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1992)
Кадр из фильма "Сердца трех"
Шевельков решил сменить профессию и пробовал себя в разных амплуа. Он снимал клипы Татьяны Булановой, Юлии Михальчик, несколько серий детективного сериала "Тайны следствия".
Еще он создал рекламное агентство (и даже получил несколько международных премий – например, фестиваля рекламы в Лондоне). В некоторых роликах снимался его сын Андрей. Также Владимир был телеведущим в программе "Петербургские встречи".
© Татьяна БулановаКадр из видеоклипа к песне "Только ты" Татьяны Булановой
Кадр из видеоклипа к песне Только ты Татьяны Булановой
1 из 2
Кадр из видеоклипа к песне "Только ты" Татьяны Булановой
© Татьяна Буланова
© Студия Панорама (2000 - ...) Кадр из телесериала "Тайны следствия"
Кадр из телесериала Тайны следствия
2 из 2
Кадр из телесериала "Тайны следствия"
© Студия Панорама (2000 - ...)
1 из 2
Кадр из видеоклипа к песне "Только ты" Татьяны Булановой
© Татьяна Буланова
2 из 2
Кадр из телесериала "Тайны следствия"
© Студия Панорама (2000 - ...)
В последнее время Шевельков отдает предпочтение режиссуре: работал над проектами "Тест на беременность", "Рожденная звездой". А в сентябре вышел снятый им детективный сериал "Спасская", действие в котором происходит на морском лайнере.
© Россия 1 (2020)Кадр из сериала "Спасская"
Кадр из сериала Спасская - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Россия 1 (2020)
Кадр из сериала "Спасская"
Впрочем, к актерству Шевельков все же имеет отношение. В "Спасской" он появился в эпизодической роли.
Режиссер Светлана Дружинина перед церемонией вручения премии Событие года журнала The Hollywood Reporter - РИА Новости, 1920, 29.07.2019
29 июля 2019, 11:47Культура
Светлана Дружинина рассказала, чем займутся гардемарины в четвертом фильме
 
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