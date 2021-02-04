https://ria.ru/20210204/kino-1590994204.html

Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение "Гардемаринов"

Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение "Гардемаринов"

В последние годы об актере Владимире Шевелькове, который прославился после того, как сыграл князя Никиту Оленева в картине "Гардемарины, вперед!", практически... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:57

2021-02-04T17:57

2021-02-04T17:57

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В последние годы об актере Владимире Шевелькове, который прославился после того, как сыграл князя Никиту Оленева в картине "Гардемарины, вперед!", практически ничего неизвестно. Но в недавнем интервью Борису Корчевникову он объяснил, почему его не позвали в продолжение ленты.По словам Шевелькова, у него с режиссером Светланой Дружининой, которая готовит к выходу новую картину о приключениях российских офицеров XVIII века (проект на стадии постпродакшна), не сложились отношения. В первый фильм о гардемаринах Владимир попал случайно – изначально режиссер хотела снимать своего сына. Но из-за проблем в семье Дружининой роль Оленева досталась Шевелькову. Атмосфера на съемочной площадке всегда была напряженной. По словам актера, ситуацию спасала дружба с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым.По его мнению, плохие отношения с Дружининой были связаны с тем, что они часто спорили. Актер, у которого всегда была страсть к режиссуре, не соглашался с ее взглядами то из-за музыки (ему она не нравилась), то из-за режиссерских методов в целом. В результате это привело к тому, что Шевелькова в кадре даже заменяли дублерами, а потом не позвали в продолжение. Но артист не переживает – он не считает себя гардемарином. После он снялся еще в одном успешном проекте – приключенческом фильме "Сердца трех", и стал знаменит по всей стране. И, как Владимир признавался в разных интервью, испугался славы, понял, что пресытился актерством.Шевельков решил сменить профессию и пробовал себя в разных амплуа. Он снимал клипы Татьяны Булановой, Юлии Михальчик, несколько серий детективного сериала "Тайны следствия".Еще он создал рекламное агентство (и даже получил несколько международных премий – например, фестиваля рекламы в Лондоне). В некоторых роликах снимался его сын Андрей. Также Владимир был телеведущим в программе "Петербургские встречи".В последнее время Шевельков отдает предпочтение режиссуре: работал над проектами "Тест на беременность", "Рожденная звездой". А в сентябре вышел снятый им детективный сериал "Спасская", действие в котором происходит на морском лайнере.Впрочем, к актерству Шевельков все же имеет отношение. В "Спасской" он появился в эпизодической роли.

https://ria.ru/20190729/1556962579.html

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шоу-бизнес, борис корчевников, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, светлана дружинина, татьяна буланова, лондон