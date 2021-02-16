https://ria.ru/20210216/dokhody-1597621745.html

Россияне назвали сроки восстановления своих доходов после пандемии

Россияне назвали сроки восстановления своих доходов после пандемии

Более половины россиян не потеряли в доходах во время пандемии, при этом две трети тех, кто заметил их снижение, ожидают полного восстановления уже к концу... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T07:05

2021-02-16T07:05

2021-02-16T07:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более половины россиян не потеряли в доходах во время пандемии, при этом две трети тех, кто заметил их снижение, ожидают полного восстановления уже к концу текущего года, говорится в исследовании банка "Открытие", которое есть в распоряжении РИА Новости.В то же время доходы из-за пандемии уменьшились у 44% респондентов, а еще 3% заявили о полной их потере. С отменой жестких пандемических ограничений в стране о росте своих доходов сообщили 13% россиян, а еще 75% граждан отмечают, что данное событие никак не сказалось на их доходах - для этого потребуется больше времени."Две трети россиян из тех, кто потерял в доходах, рассчитывают на их восстановление до уровня начала 2020 года уже к концу 2021 года. Остальные считают, что на возвращение личных доходов к доковидному уровню понадобится не меньше трех-пяти лет", - сказано в исследовании.Большинство россиян (67%) во время пандемии сохранили свою прежнюю работу. Около 10% россиян, потерявших работу в пандемию, уже смогли найти новое место, а еще 11% пока находятся в поиске. У 12% работы не было и до пандемии.Банк "Открытие" проводил исследование 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210216/zarplata-1597617246.html

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