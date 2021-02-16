https://ria.ru/20210216/dogovor-1597695922.html

МИД призвал США не затягивать с возвращением в Договор по открытому небу

МИД призвал США не затягивать с возвращением в Договор по открытому небу

Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу: внутригосударственные процедуры по выходу... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:57

2021-02-16T14:57

2021-02-16T14:58

россия

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу: внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора продолжаются, и западные партнеры не должны терять время, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в последнее время значительное внимание было привлечено к тому, что российская сторона на высоком официальном уровне заявила о возможности коррекции позиции по запуску внутренних процедур, предшествующих выходу из Договора, если из Вашингтона последуют сигналы о намерении США вернуться в ДОН.Он подчеркнул, что "внутренняя подготовка к выходу из Договора не остановлена, она идет своим чередом".

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

https://ria.ru/20210115/nato-1593246790.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире