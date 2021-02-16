https://ria.ru/20210216/dogovor-1597695922.html
МИД призвал США не затягивать с возвращением в Договор по открытому небу
МИД призвал США не затягивать с возвращением в Договор по открытому небу
Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу: внутригосударственные процедуры по выходу... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:57
2021-02-16T14:57
2021-02-16T14:58
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу: внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора продолжаются, и западные партнеры не должны терять время, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в последнее время значительное внимание было привлечено к тому, что российская сторона на высоком официальном уровне заявила о возможности коррекции позиции по запуску внутренних процедур, предшествующих выходу из Договора, если из Вашингтона последуют сигналы о намерении США вернуться в ДОН.Он подчеркнул, что "внутренняя подготовка к выходу из Договора не остановлена, она идет своим чередом".
https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html
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россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире