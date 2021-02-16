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МИД призвал США не затягивать с возвращением в Договор по открытому небу
МИД призвал США не затягивать с возвращением в Договор по открытому небу
Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу: внутригосударственные процедуры по выходу... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:57
2021-02-16T14:58
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу: внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора продолжаются, и западные партнеры не должны терять время, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в последнее время значительное внимание было привлечено к тому, что российская сторона на высоком официальном уровне заявила о возможности коррекции позиции по запуску внутренних процедур, предшествующих выходу из Договора, если из Вашингтона последуют сигналы о намерении США вернуться в ДОН.Он подчеркнул, что "внутренняя подготовка к выходу из Договора не остановлена, она идет своим чередом".
https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html
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россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире

МИД призвал США не затягивать с возвращением в Договор по открытому небу

14:57 16.02.2021 (обновлено: 14:58 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Москва не будет до бесконечности ждать, когда США определятся с позицией по возвращению в Договор по открытому небу: внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора продолжаются, и западные партнеры не должны терять время, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в последнее время значительное внимание было привлечено к тому, что российская сторона на высоком официальном уровне заявила о возможности коррекции позиции по запуску внутренних процедур, предшествующих выходу из Договора, если из Вашингтона последуют сигналы о намерении США вернуться в ДОН.
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"Это действительно так, и мы оставляем дверь открытой. Но коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны понимать, что мы тоже не будем до бесконечности ждать, когда они соберутся, наконец, с мыслями, что-то у себя там проанализируют, взвесят "за" и "против", и определятся, готовы или не готовы США вернуться в ДОН", - заявил Рябков.

Он подчеркнул, что "внутренняя подготовка к выходу из Договора не остановлена, она идет своим чередом".
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"Когда она завершится, и если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в ДОН, Россия передаст депозитариям - это Венгрия и Канада - ноту о том, что она выходит из Договора. И с того момента начнется шестимесячный срок, определенный самим Договором, предшествующий моменту официального выхода. Наша внутренняя работа продолжается каждодневно и неуклонно, коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны это очень хорошо себе представлять, и не терять время, если они готовы вернуться к нормальности в этой сфере. Время рано или поздно закончится", - констатировал Рябков.

 
РоссияДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковМоскваСШАВ мире
 
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