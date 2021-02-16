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Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы правительства региона за полгода. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:27
2021-02-16T14:27
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы правительства региона за полгода.Путин во вторник провел рабочую встречу с Дегтяревым, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Дегтярев поблагодарил президента за доверие и направление в Хабаровский край."Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет", - рассказал Дегтярев президенту.Врио губернатора доложил, что в ноябре был принят бюджет региона и впервые за восемь лет проиндексированы краевые выплаты, которые не индексировались восемь лет."Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог", - рассказал Дегтярев.Он добавил, что правительство региона также увеличило премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым."По АЧС, африканской чуме свиней: мы ее тоже пережили за эти полгода и впервые повысили на 30% выплаты фермерам, это очень болезненный был вопрос. Все поголовье практически уничтожено. Больше 200 рублей за килограмм живого веса. Впервые такие цифры в Хабаровском крае применены", - доложил Дегтярев.Он добавил, что также на 30% были увеличены расходы на территориально-общественное самоуправление.Еще Дегтярев доложил, что Хабаровский край пережил паводок в прошлом году, удалось избежать жертв и серьезных разрушений. Он добавил, что сейчас идут выплаты людям, которые потеряли имущество из-за паводка.
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михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край, общество

Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода

14:27 16.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевВстреча врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева и президента России Владимира Путина в Кремле
Встреча врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярева и президента России Владимира Путина в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы правительства региона за полгода.
Путин во вторник провел рабочую встречу с Дегтяревым, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Дегтярев поблагодарил президента за доверие и направление в Хабаровский край.
"Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет", - рассказал Дегтярев президенту.
Врио губернатора доложил, что в ноябре был принят бюджет региона и впервые за восемь лет проиндексированы краевые выплаты, которые не индексировались восемь лет.
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"Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировали в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог", - рассказал Дегтярев.
Он добавил, что правительство региона также увеличило премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым.
"По АЧС, африканской чуме свиней: мы ее тоже пережили за эти полгода и впервые повысили на 30% выплаты фермерам, это очень болезненный был вопрос. Все поголовье практически уничтожено. Больше 200 рублей за килограмм живого веса. Впервые такие цифры в Хабаровском крае применены", - доложил Дегтярев.
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Дегтярев назвал причину дефицита бензина в Хабаровском крае
Он добавил, что также на 30% были увеличены расходы на территориально-общественное самоуправление.
Еще Дегтярев доложил, что Хабаровский край пережил паводок в прошлом году, удалось избежать жертв и серьезных разрушений. Он добавил, что сейчас идут выплаты людям, которые потеряли имущество из-за паводка.
 
Михаил ДегтяревВладимир ПутинХабаровский крайОбщество
 
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