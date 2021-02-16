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В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:24
2021-02-16T14:43
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.Также проектом предлагается в статье 183 Уголовного кодекса прописать уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Действующая редакция этой статьи предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". Парламентарии предлагают расширить перечень наказуемых способов таких сведений, дополнив его обманом, шантажом и принуждением.В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящее время расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.Правительство РФ инициативу поддержало.
https://ria.ru/20210216/shtrafy-1597684325.html
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россия, анатолий выборный, виктор кидяев, эрнест валеев, общество, госдума рф

В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков

14:24 16.02.2021 (обновлено: 14:43 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.
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"Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до четырех месяцев", - говорится в документе.

Также проектом предлагается в статье 183 Уголовного кодекса прописать уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Действующая редакция этой статьи предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". Парламентарии предлагают расширить перечень наказуемых способов таких сведений, дополнив его обманом, шантажом и принуждением.
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В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящее время расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.
Правительство РФ инициативу поддержало.
 
РоссияАнатолий ВыборныйВиктор КидяевЭрнест ВалеевОбществоГосдума РФ
 
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