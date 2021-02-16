https://ria.ru/20210216/dannye-1597688300.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков

В Госдуму внесли проект о штрафах за распространение данных силовиков

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:24

2021-02-16T14:24

2021-02-16T14:43

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анатолий выборный

виктор кидяев

эрнест валеев

общество

госдума рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагаются штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Николай Петрунин и Виктор Кидяев.Также проектом предлагается в статье 183 Уголовного кодекса прописать уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа. Действующая редакция этой статьи предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, "путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". Парламентарии предлагают расширить перечень наказуемых способов таких сведений, дополнив его обманом, шантажом и принуждением.В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящее время расширяется "практика несанкционированного опубликования", в том числе в сети, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные.Правительство РФ инициативу поддержало.

https://ria.ru/20210216/shtrafy-1597684325.html

https://ria.ru/20210215/prostupok-1597572413.html

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россия, анатолий выборный, виктор кидяев, эрнест валеев, общество, госдума рф