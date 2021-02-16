https://ria.ru/20210216/bronemashina-1597645578.html

"Чумной доктор". Американцы удивились российской бронемашине "Ласок 4-П"

"Чумной доктор". Американцы удивились российской бронемашине "Ласок 4-П"

В США новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" назвали "мобильным чумным доктором", пишет The Drive. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:54

2021-02-16T10:54

2021-02-16T11:17

новое оружие россии

ми-8

тим бертон

сша

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В США новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" назвали "мобильным чумным доктором", пишет The Drive.Они объяснили "странную эстетику" автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины.Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины."Похоже на ретробронетранспортер", — написал один из пользователей."Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?" — спросил другой."Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду", — подчеркнул третий.В итоге авторы статьи предложили использовать "Ласок 4-П" для съемок в фильмах Тима Бертона.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/vertolet-1590166329.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/armata-1595975453.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, тим бертон, сша, в мире