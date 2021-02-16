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Новое оружие России
https://ria.ru/20210216/bronemashina-1597645578.html
"Чумной доктор". Американцы удивились российской бронемашине "Ласок 4-П"
"Чумной доктор". Американцы удивились российской бронемашине "Ласок 4-П"
В США новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" назвали "мобильным чумным доктором", пишет The Drive. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:54
2021-02-16T11:17
новое оружие россии
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В США новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" назвали "мобильным чумным доктором", пишет The Drive.Они объяснили "странную эстетику" автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины.Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины."Похоже на ретробронетранспортер", — написал один из пользователей."Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?" — спросил другой."Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду", — подчеркнул третий.В итоге авторы статьи предложили использовать "Ласок 4-П" для съемок в фильмах Тима Бертона.
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ми-8, тим бертон, сша, в мире

"Чумной доктор". Американцы удивились российской бронемашине "Ласок 4-П"

10:54 16.02.2021 (обновлено: 11:17 16.02.2021)
 
© Фото : ПКЦ "Инновационное Шасси" Аэромобильная легкая бронемашина "Ласок 4-П"
Аэромобильная легкая бронемашина Ласок 4-П - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : ПКЦ "Инновационное Шасси"
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В США новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль "Ласок 4-П" назвали "мобильным чумным доктором", пишет The Drive.

"Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так", — признались авторы статьи.

Они объяснили "странную эстетику" автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины.
Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.
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Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.
"Похоже на ретробронетранспортер", — написал один из пользователей.
"Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?" — спросил другой.
"Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду", — подчеркнул третий.
В итоге авторы статьи предложили использовать "Ласок 4-П" для съемок в фильмах Тима Бертона.
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Новое оружие РоссииМи-8Тим БертонСШАВ мире
 
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