https://ria.ru/20210216/bolezn-1597703742.html

Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании

Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Танзании в связи с сообщениями о случаях неизвестной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:35

2021-02-16T15:35

2021-02-16T15:39

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

танзания

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Танзании в связи с сообщениями о случаях неизвестной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека внимательно следит за ситуацией в Танзании. 9 февраля в СМИ появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея на юго-западе страны)", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным местных СМИ, к которым апеллирует пресс-служба Роспотребнадзора, известно о 15 летальных исходах и 50 госпитализированных. Среди основных симптомов заболевания выделяют сильную тошноту и рвоту с примесью крови. Клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, имеют в анамнезе язву желудка и заболевания печени. При вскрытии умерших установлено, что у большинства поражены желудок и печень.На месте, по данным Роспотребнадзора, работает национальная группа реагирования."На текущий момент главной версией события является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и пр.; также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге). Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы – только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших", - уточнили в Роспотребнадзоре.Опасность распространения неизвестного заболевания, выявленного в Танзании, в России практически отсутствует, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.Кроме того, как отметили в пресс-службе, на всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывающих лиц."Таким образом, опасность "распространения" указанного заболевания на территории России практически отсутствует", - заключили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20201208/bolezn-1588193813.html

https://ria.ru/20210211/svinina-1597093914.html

россия

танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), танзания, в мире