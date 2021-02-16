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Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании
Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании
Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Танзании в связи с сообщениями о случаях неизвестной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:35
2021-02-16T15:39
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
танзания
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Танзании в связи с сообщениями о случаях неизвестной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека внимательно следит за ситуацией в Танзании. 9 февраля в СМИ появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея на юго-западе страны)", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным местных СМИ, к которым апеллирует пресс-служба Роспотребнадзора, известно о 15 летальных исходах и 50 госпитализированных. Среди основных симптомов заболевания выделяют сильную тошноту и рвоту с примесью крови. Клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, имеют в анамнезе язву желудка и заболевания печени. При вскрытии умерших установлено, что у большинства поражены желудок и печень.На месте, по данным Роспотребнадзора, работает национальная группа реагирования."На текущий момент главной версией события является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и пр.; также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге). Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы – только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших", - уточнили в Роспотребнадзоре.Опасность распространения неизвестного заболевания, выявленного в Танзании, в России практически отсутствует, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.Кроме того, как отметили в пресс-службе, на всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывающих лиц."Таким образом, опасность "распространения" указанного заболевания на территории России практически отсутствует", - заключили в Роспотребнадзоре.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), танзания, в мире

Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании

15:35 16.02.2021 (обновлено: 15:39 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Танзании в связи с сообщениями о случаях неизвестной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека внимательно следит за ситуацией в Танзании. 9 февраля в СМИ появились сообщения о случаях неизвестной болезни в районе Чунья (округ Мбея на юго-западе страны)", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным местных СМИ, к которым апеллирует пресс-служба Роспотребнадзора, известно о 15 летальных исходах и 50 госпитализированных. Среди основных симптомов заболевания выделяют сильную тошноту и рвоту с примесью крови. Клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, имеют в анамнезе язву желудка и заболевания печени. При вскрытии умерших установлено, что у большинства поражены желудок и печень.

"На текущий момент недостаточно информации для установления причины заболевания. Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этого заболевания, а также о рисках возникновения вспышек и скорости их распространения. В минздраве Танзании исключают вспышку новой вирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

На месте, по данным Роспотребнадзора, работает национальная группа реагирования.
"На текущий момент главной версией события является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой и пр.; также рассматриваются версии заражения лептоспирозом и лихорадкой денге). Проводятся все необходимые исследования. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы – только совпадение. По состоянию на 16 февраля в доступных источниках нет информации об увеличении числа пострадавших или погибших", - уточнили в Роспотребнадзоре.
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Опасность распространения неизвестного заболевания, выявленного в Танзании, в России практически отсутствует, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В России случаев с подобной симптоматикой не отмечалось. С 1 августа 2020 года Российская Федерация возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением (располагается на материковой части Танзании на границе с Замбией и Малави)", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, на всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывающих лиц.
"Таким образом, опасность "распространения" указанного заболевания на территории России практически отсутствует", - заключили в Роспотребнадзоре.
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