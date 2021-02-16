Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/blokirovka-1597628688.html
ЦБ выступил против длительной блокировки счетов для борьбы с мошенниками
ЦБ выступил против длительной блокировки счетов для борьбы с мошенниками
Банк России выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:10
2021-02-16T12:06
россия
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154798/95/1547989513_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_652af8c6f9d501ca29896b24b076e5e8.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.По словам Сычева, "это юридически неправильные конструкции", которые порождают дополнительные существенные риски. "Но то, что это (борьба с выводом похищенных денег. — Прим. ред.) требует совершенствования — да, безусловно, и мы с банками постоянно ведем диалог, чтобы найти возможные варианты", — отметил собеседник агентства. Летом прошлого года Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками банковские переводы, а также передавать их персональные данные жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденное. Читайте полный текст интервью Артема Сычева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210216/moshennichestvo--1597546601.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154798/95/1547989513_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_f7fa785cd1483a127918d8fc712a9f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ выступил против длительной блокировки счетов для борьбы с мошенниками

09:10 16.02.2021 (обновлено: 12:06 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
"Мы также не одобряем идею передавать данные по клиенту, через которого пытались вывести деньги, непосредственно клиенту, которого пытались ограбить", — добавил он.
По словам Сычева, "это юридически неправильные конструкции", которые порождают дополнительные существенные риски.
"Но то, что это (борьба с выводом похищенных денег. — Прим. ред.) требует совершенствования — да, безусловно, и мы с банками постоянно ведем диалог, чтобы найти возможные варианты", — отметил собеседник агентства.
Летом прошлого года Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками банковские переводы, а также передавать их персональные данные жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденное.
Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>
Прохожий идет по набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
08:00
Мошенники "зарабатывают" в соцсетях: как не стать жертвой
 
РоссияАртем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
13:46Госдума приняла закон об экологической информации
13:46Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
13:45Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
13:44Путин примет к сведению тезисы от глав думских фракций для послания
13:43Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
13:42В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
13:36Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе
13:33Того запустит процедуру сертификации "Спутника V"
13:25Песков прокомментировал сообщения о возможных изменениях в правительстве
Лента новостейМолния