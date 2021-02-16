https://ria.ru/20210216/blokirovka-1597628688.html

ЦБ выступил против длительной блокировки счетов для борьбы с мошенниками

ЦБ выступил против длительной блокировки счетов для борьбы с мошенниками

Банк России выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:10

2021-02-16T09:10

2021-02-16T12:06

россия

артем сычев

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.По словам Сычева, "это юридически неправильные конструкции", которые порождают дополнительные существенные риски. "Но то, что это (борьба с выводом похищенных денег. — Прим. ред.) требует совершенствования — да, безусловно, и мы с банками постоянно ведем диалог, чтобы найти возможные варианты", — отметил собеседник агентства. Летом прошлого года Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками банковские переводы, а также передавать их персональные данные жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденное. Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>

https://ria.ru/20210216/moshennichestvo--1597546601.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика