https://ria.ru/20210216/blokirovka-1597628688.html
ЦБ выступил против длительной блокировки счетов для борьбы с мошенниками
ЦБ выступил против длительной блокировки счетов для борьбы с мошенниками
Банк России выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:10
2021-02-16T09:10
2021-02-16T12:06
россия
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Банк России выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.По словам Сычева, "это юридически неправильные конструкции", которые порождают дополнительные существенные риски. "Но то, что это (борьба с выводом похищенных денег. — Прим. ред.) требует совершенствования — да, безусловно, и мы с банками постоянно ведем диалог, чтобы найти возможные варианты", — отметил собеседник агентства. Летом прошлого года Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками банковские переводы, а также передавать их персональные данные жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденное. Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>
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россия, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Банк России
выступает против предложения некоторых кредитных организаций блокировать счета клиентов на длительный период для борьбы с мошенниками, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев
.
"Мы также не одобряем идею передавать данные по клиенту, через которого пытались вывести деньги, непосредственно клиенту, которого пытались ограбить", — добавил он.
По словам Сычева, "это юридически неправильные конструкции", которые порождают дополнительные существенные риски.
"Но то, что это (борьба с выводом похищенных денег. — Прим. ред.) требует совершенствования — да, безусловно, и мы с банками постоянно ведем диалог, чтобы найти возможные варианты", — отметил собеседник агентства.
Летом прошлого года Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками банковские переводы, а также передавать их персональные данные жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденное.