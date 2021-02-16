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Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:31
2021-02-16T15:31
2021-02-16T15:33
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.30 мск рос в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% - до 49,98 тысячи долларов.
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экономика
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.30 мск рос в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% - до 49,98 тысячи долларов.