https://ria.ru/20210216/bitkoin-1597702719.html

Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:31

2021-02-16T15:31

2021-02-16T15:33

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.30 мск рос в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% - до 49,98 тысячи долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/bitkoin-1597665618.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика