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Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд
Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов и вплотную подобравшись к психологической... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T07:35
2021-02-16T07:35
2021-02-16T08:51
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биткоин
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов и вплотную подобравшись к психологической отметке 50 тысяч долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, в 07:22 мск биткоин дорожал на 5,43% — до 49 605 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в то же время он рос в цене на 5,74% — до 49 541 доллара. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов. Динамика приводится за сутки.В воскресенье биткоин достигал 49 707 долларов, но затем его стоимость начала снижаться и он просел на восемь процентов.Активный рост стоимости этой криптовалюты начался еще в понедельник, 8 февраля, после того как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткоин. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.До этого биткоин взлетал в цене во второй половине декабря. Так, 16-го числа криптовалюта побила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
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россия, биткоин, экономика
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина
— вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов и вплотную подобравшись к психологической отметке 50 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, в 07:22 мск биткоин дорожал на 5,43% — до 49 605 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в то же время он рос в цене на 5,74% — до 49 541 доллара. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов. Динамика приводится за сутки.
В воскресенье биткоин достигал 49 707 долларов, но затем его стоимость начала снижаться и он просел на восемь процентов.
Активный рост стоимости этой криптовалюты начался еще в понедельник, 8 февраля, после того как контролируемая Илоном Маском
компания Tesla
анонсировала полтора миллиарда инвестиций в биткоин. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.
До этого биткоин взлетал в цене во второй половине декабря. Так, 16-го числа криптовалюта побила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.