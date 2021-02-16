https://ria.ru/20210216/avstraliya-1597752605.html
В Австралии расследуют скандал с изнасилованием в кабинете министра
В Австралии расследуют скандал с изнасилованием в кабинете министра
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте" после скандала с... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:54
2021-02-16T19:54
2021-02-16T19:56
скотт моррисон
австралия
в мире
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БАНГКОК, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте" после скандала с изнасилованием сотрудницы пресс-службы главы минобороны в парламентском кабинете министра.Заявление премьера транслировал во вторник австралийский новостной телеканал 9 News.Моррисон заявил, что, помимо полицейского расследования, начатого федеральной полицией Австралии, которой со стороны парламента и правительства будет оказана всяческая поддержка, он инициировал расследование в парламенте, касающееся не только происшествия, но и того, почему потерпевшая столкнулась с равнодушием коллег."Когда мы пришли в это здание (победив на выборах), здесь многое нужно было менять в (моральной) атмосфере. Мы многое изменили, но мы не можем говорить, что эта работа завершена. Нам необходимо поменять культуру отношения к женщине в этом здании", - добавил он.КОРПОРАТИВ, КОТОРЫЙ ПЛОХО КОНЧИЛСЯНакануне новостной портал News.com.au опубликовал новость, что Бриттани Хиггинс, молодая сотрудница пресс-службы министра обороны Австралии Линды Рейнольдс, подала 12 февраля в австралийскую полицию заявление об изнасиловании, которое произошло в ночь на 23 марта 2019 года в здании парламента, в парламентском кабинете министра Рейнольдс.Согласно заявлению девушки, 24-летней на момент инцидента, и проработавшей к тому времени советником министра по СМИ всего несколько недель, ее изнасиловал товарищ по работе, сотрудник аппарата министра обороны, который напоил ее алкоголем до состояния сильного опьянения в ресторане на общей вечеринке парламентских служащих, а потом привез на такси в здание парламента, провел внутрь (у девушки не было с собой пропуска), завел в кабинет Линды Рейнольдс, и когда девушка заснула на диване, воспользовался ее беззащитным состоянием.По словам Хиггинс, которая проснулась в момент изнасилования, она не смогла сопротивляться, и когда насильник ушел, осталась в кабинете министра и проплакала там до утра. Утром девушка догадалась сфотографировать на смартфон синяки на бедрах, оставленные насильником, и попыталась незаметно выйти из здания парламента, но была задержана охраной. В ее отношении и в отношении насильника, который "засветился" накануне на посту охраны при входе в здание, было начато внутреннее расследование о нарушении режима безопасности и секретности в здании парламента, куда они прибыли в ночное время. Насильник, подчеркнуто переставший обращать внимание на девушку после происшествия, не стал дожидаться окончания расследования, а быстро уволился по собственному желанию, пишет портал, оставив жертву наедине с необходимостью принять решение: рассказать руководству об изнасиловании или промолчать и сохранить работу, о которой она долго мечтала.Виновник ее травмы, по словам Хиггинс, был "восходящей звездой в правящей коалиции Австралии", и она не была уверена, что сможет перебороть благожелательное отношение к нему со стороны руководства своей (Либеральной) партии и министра Рейнольдс, которая по незнанию провела через несколько дней после происшествия жесткую беседу о дисциплине с Хиггинс, а потом выясняла у Хиггинс детали произошедшего в кабинете, где девушку изнасиловали.Почти два года Хиггинс провела, "усваивая" травму и разрываясь между обращением в полицию и сохранением работы мечты. После подачи заявления в полицию она уволилась из парламента, пишет портал.МИНИСТР ПРИНЕСЛА ИЗВИНЕНИЯВо вторник министр обороны Австралии Линда Рейнольдс принесла "безоговорочные извинения" Хиггинс, в особенности за то, что непосредственно после инцидента, не зная точно его сути, подвергла девушку жестким дисциплинарным собеседованиям, сообщает интернет-версия газеты Sydney Morning Herald.По информации издания, министр догадалась о реальной сути происшествия с Хиггинс сама, но не сразу, а только после нескольких подряд бесед с сотрудницей, так как в первое время Хиггинс не открывала подробностей произошедшего никому из товарищей по работе. Но несмотря на то, что со временем некоторые работники аппарата парламента, помимо Рейнольдс, узнали подробности и истинный смысл инцидента, который до этого долгое время считался просто дисциплинарным нарушением двух сотрудников, девушке не была оказана необходимая моральная поддержка. По словам Хиггинс, которые приводит газета, девушка чувствовала себя в коллективе так, "как будто была уже уволена"."То, что она чувствовала отсутствие нашей поддержки все время работы здесь после происшествия, стало нам теперь совершенно ясно. Я прошу у нее прощения за это. В то время я была уверена, что мы делаем все, чтобы поддержать эту молодую женщину, за которую я была в ответе", - сказала Рейнольдс."И я очень и очень сожалею о том, что провела ту (дисциплинарную) встречу в моем кабинете", - добавила министр, имея в виду кабинет, в котором произошло изнасилование.
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https://ria.ru/20210201/nasilie-1595551232.html
https://rsport.ria.ru/20201114/futbol-1584611702.html
https://ria.ru/20210113/tailand-1592889433.html
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скотт моррисон, австралия, в мире
БАНГКОК, 16 фев – РИА Новости.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте" после скандала с изнасилованием сотрудницы пресс-службы главы минобороны в парламентском кабинете министра.
Заявление премьера транслировал во вторник австралийский новостной телеканал 9 News
.
"Этого не должно было случиться. Я приношу свои извинения. Этого не должно было случиться", - сказал премьер, добавив, что он узнал о происшествии двухлетней давности только из новостей, опубликованных накануне, после обращения жертвы изнасилования в полицию и ее решения об увольнении из парламента.
Моррисон заявил, что, помимо полицейского расследования, начатого федеральной полицией Австралии, которой со стороны парламента и правительства будет оказана всяческая поддержка, он инициировал расследование в парламенте, касающееся не только происшествия, но и того, почему потерпевшая столкнулась с равнодушием коллег.
"То, что меня потрясло в первую очередь и продолжает поражать, это то, что в наши дни, в наше время молодая женщина может оказаться в такой ситуации, когда она становится уязвимой. И не она в этом виновата", - сказал премьер.
"Когда мы пришли в это здание (победив на выборах), здесь многое нужно было менять в (моральной) атмосфере. Мы многое изменили, но мы не можем говорить, что эта работа завершена. Нам необходимо поменять культуру отношения к женщине в этом здании", - добавил он.
"Мы должны сделать больше, в этом здании, и в любом другом офисном здании в стране, чтобы обеспечить такое положение, при котором люди смогут спокойно, не опасаясь ничего, работать на своих местах, работать хорошо, делая именно то, для чего они пришли на свою работу. Мы все отвечаем за это. Нам надо было прислушаться к Бриттани. Я ее выслушал и понял все это", - сказал он.
КОРПОРАТИВ, КОТОРЫЙ ПЛОХО КОНЧИЛСЯ
Накануне новостной портал News.com.au
опубликовал новость, что Бриттани Хиггинс, молодая сотрудница пресс-службы министра обороны Австралии Линды Рейнольдс, подала 12 февраля в австралийскую полицию заявление об изнасиловании, которое произошло в ночь на 23 марта 2019 года в здании парламента, в парламентском кабинете министра Рейнольдс.
Согласно заявлению девушки, 24-летней на момент инцидента, и проработавшей к тому времени советником министра по СМИ всего несколько недель, ее изнасиловал товарищ по работе, сотрудник аппарата министра обороны, который напоил ее алкоголем до состояния сильного опьянения в ресторане на общей вечеринке парламентских служащих, а потом привез на такси в здание парламента, провел внутрь (у девушки не было с собой пропуска), завел в кабинет Линды Рейнольдс, и когда девушка заснула на диване, воспользовался ее беззащитным состоянием.
По словам Хиггинс, которая проснулась в момент изнасилования, она не смогла сопротивляться, и когда насильник ушел, осталась в кабинете министра и проплакала там до утра. Утром девушка догадалась сфотографировать на смартфон синяки на бедрах, оставленные насильником, и попыталась незаметно выйти из здания парламента, но была задержана охраной. В ее отношении и в отношении насильника, который "засветился" накануне на посту охраны при входе в здание, было начато внутреннее расследование о нарушении режима безопасности и секретности в здании парламента, куда они прибыли в ночное время. Насильник, подчеркнуто переставший обращать внимание на девушку после происшествия, не стал дожидаться окончания расследования, а быстро уволился по собственному желанию, пишет портал, оставив жертву наедине с необходимостью принять решение: рассказать руководству об изнасиловании или промолчать и сохранить работу, о которой она долго мечтала.
Виновник ее травмы, по словам Хиггинс, был "восходящей звездой в правящей коалиции Австралии", и она не была уверена, что сможет перебороть благожелательное отношение к нему со стороны руководства своей (Либеральной) партии и министра Рейнольдс, которая по незнанию провела через несколько дней после происшествия жесткую беседу о дисциплине с Хиггинс, а потом выясняла у Хиггинс детали произошедшего в кабинете, где девушку изнасиловали.
Почти два года Хиггинс провела, "усваивая" травму и разрываясь между обращением в полицию и сохранением работы мечты. После подачи заявления в полицию она уволилась из парламента, пишет портал.
МИНИСТР ПРИНЕСЛА ИЗВИНЕНИЯ
Во вторник министр обороны Австралии Линда Рейнольдс принесла "безоговорочные извинения" Хиггинс, в особенности за то, что непосредственно после инцидента, не зная точно его сути, подвергла девушку жестким дисциплинарным собеседованиям, сообщает интернет-версия газеты Sydney Morning Herald
.
По информации издания, министр догадалась о реальной сути происшествия с Хиггинс сама, но не сразу, а только после нескольких подряд бесед с сотрудницей, так как в первое время Хиггинс не открывала подробностей произошедшего никому из товарищей по работе. Но несмотря на то, что со временем некоторые работники аппарата парламента, помимо Рейнольдс, узнали подробности и истинный смысл инцидента, который до этого долгое время считался просто дисциплинарным нарушением двух сотрудников, девушке не была оказана необходимая моральная поддержка. По словам Хиггинс, которые приводит газета, девушка чувствовала себя в коллективе так, "как будто была уже уволена".
"Вчера вечером мы все услышали из уст самой Бриттани, ее словами. Ее травма, ее отчаяние, все это было совершенно ясно всем нам, кто ее слушал", - сказала Рейнольдс, которую цитирует газета.
"То, что она чувствовала отсутствие нашей поддержки все время работы здесь после происшествия, стало нам теперь совершенно ясно. Я прошу у нее прощения за это. В то время я была уверена, что мы делаем все, чтобы поддержать эту молодую женщину, за которую я была в ответе", - сказала Рейнольдс.
"И я очень и очень сожалею о том, что провела ту (дисциплинарную) встречу в моем кабинете", - добавила министр, имея в виду кабинет, в котором произошло изнасилование.