https://ria.ru/20210216/avstraliya-1597752605.html

В Австралии расследуют скандал с изнасилованием в кабинете министра

В Австралии расследуют скандал с изнасилованием в кабинете министра

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте" после скандала с... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:54

2021-02-16T19:54

2021-02-16T19:56

скотт моррисон

австралия

в мире

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БАНГКОК, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте" после скандала с изнасилованием сотрудницы пресс-службы главы минобороны в парламентском кабинете министра.Заявление премьера транслировал во вторник австралийский новостной телеканал 9 News.Моррисон заявил, что, помимо полицейского расследования, начатого федеральной полицией Австралии, которой со стороны парламента и правительства будет оказана всяческая поддержка, он инициировал расследование в парламенте, касающееся не только происшествия, но и того, почему потерпевшая столкнулась с равнодушием коллег."Когда мы пришли в это здание (победив на выборах), здесь многое нужно было менять в (моральной) атмосфере. Мы многое изменили, но мы не можем говорить, что эта работа завершена. Нам необходимо поменять культуру отношения к женщине в этом здании", - добавил он.КОРПОРАТИВ, КОТОРЫЙ ПЛОХО КОНЧИЛСЯНакануне новостной портал News.com.au опубликовал новость, что Бриттани Хиггинс, молодая сотрудница пресс-службы министра обороны Австралии Линды Рейнольдс, подала 12 февраля в австралийскую полицию заявление об изнасиловании, которое произошло в ночь на 23 марта 2019 года в здании парламента, в парламентском кабинете министра Рейнольдс.Согласно заявлению девушки, 24-летней на момент инцидента, и проработавшей к тому времени советником министра по СМИ всего несколько недель, ее изнасиловал товарищ по работе, сотрудник аппарата министра обороны, который напоил ее алкоголем до состояния сильного опьянения в ресторане на общей вечеринке парламентских служащих, а потом привез на такси в здание парламента, провел внутрь (у девушки не было с собой пропуска), завел в кабинет Линды Рейнольдс, и когда девушка заснула на диване, воспользовался ее беззащитным состоянием.По словам Хиггинс, которая проснулась в момент изнасилования, она не смогла сопротивляться, и когда насильник ушел, осталась в кабинете министра и проплакала там до утра. Утром девушка догадалась сфотографировать на смартфон синяки на бедрах, оставленные насильником, и попыталась незаметно выйти из здания парламента, но была задержана охраной. В ее отношении и в отношении насильника, который "засветился" накануне на посту охраны при входе в здание, было начато внутреннее расследование о нарушении режима безопасности и секретности в здании парламента, куда они прибыли в ночное время. Насильник, подчеркнуто переставший обращать внимание на девушку после происшествия, не стал дожидаться окончания расследования, а быстро уволился по собственному желанию, пишет портал, оставив жертву наедине с необходимостью принять решение: рассказать руководству об изнасиловании или промолчать и сохранить работу, о которой она долго мечтала.Виновник ее травмы, по словам Хиггинс, был "восходящей звездой в правящей коалиции Австралии", и она не была уверена, что сможет перебороть благожелательное отношение к нему со стороны руководства своей (Либеральной) партии и министра Рейнольдс, которая по незнанию провела через несколько дней после происшествия жесткую беседу о дисциплине с Хиггинс, а потом выясняла у Хиггинс детали произошедшего в кабинете, где девушку изнасиловали.Почти два года Хиггинс провела, "усваивая" травму и разрываясь между обращением в полицию и сохранением работы мечты. После подачи заявления в полицию она уволилась из парламента, пишет портал.МИНИСТР ПРИНЕСЛА ИЗВИНЕНИЯВо вторник министр обороны Австралии Линда Рейнольдс принесла "безоговорочные извинения" Хиггинс, в особенности за то, что непосредственно после инцидента, не зная точно его сути, подвергла девушку жестким дисциплинарным собеседованиям, сообщает интернет-версия газеты Sydney Morning Herald.По информации издания, министр догадалась о реальной сути происшествия с Хиггинс сама, но не сразу, а только после нескольких подряд бесед с сотрудницей, так как в первое время Хиггинс не открывала подробностей произошедшего никому из товарищей по работе. Но несмотря на то, что со временем некоторые работники аппарата парламента, помимо Рейнольдс, узнали подробности и истинный смысл инцидента, который до этого долгое время считался просто дисциплинарным нарушением двух сотрудников, девушке не была оказана необходимая моральная поддержка. По словам Хиггинс, которые приводит газета, девушка чувствовала себя в коллективе так, "как будто была уже уволена"."То, что она чувствовала отсутствие нашей поддержки все время работы здесь после происшествия, стало нам теперь совершенно ясно. Я прошу у нее прощения за это. В то время я была уверена, что мы делаем все, чтобы поддержать эту молодую женщину, за которую я была в ответе", - сказала Рейнольдс."И я очень и очень сожалею о том, что провела ту (дисциплинарную) встречу в моем кабинете", - добавила министр, имея в виду кабинет, в котором произошло изнасилование.

https://ria.ru/20201203/avstraliya-1587384511.html

https://ria.ru/20201119/avstraliya-1585376781.html

https://ria.ru/20210201/nasilie-1595551232.html

https://rsport.ria.ru/20201114/futbol-1584611702.html

https://ria.ru/20210113/tailand-1592889433.html

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австралия

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скотт моррисон, австралия, в мире