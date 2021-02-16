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Наука
https://ria.ru/20210216/apple-1597675896.html
Стало известно, что Apple покажет на первой презентации 2021 года
Стало известно, что Apple покажет на первой презентации 2021 года
Назван предварительный список новинок, которые будут представлены на первой презентации Apple в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает инсайдер LeaksApplePro. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:24
2021-02-16T13:24
наука
apple ipad
apple
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Назван предварительный список новинок, которые будут представлены на первой презентации Apple в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает инсайдер LeaksApplePro.Новое мероприятие компании из Купертино должно пройти уже в марте. На нем, если верить информации сетевых информаторов, будут представлены, минимум, три гаджета: новое поколение планшетов iPad Pro, умная метка AirTag и очередное обновление TWS-гарнитуры AirPods.Принципиально новым продуктом от Apple станет метка AirTag, о которой говорят еще с 2020 года. Этот гаджет позволит найти любую вещь — от ключей до автомобиля на парковке. iPad Pro обещают дисплей miniLED и чипсет Apple A14 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.
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apple ipad, apple, гаджеты, технологии

Стало известно, что Apple покажет на первой презентации 2021 года

13:24 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Назван предварительный список новинок, которые будут представлены на первой презентации Apple в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает инсайдер LeaksApplePro.
Новое мероприятие компании из Купертино должно пройти уже в марте. На нем, если верить информации сетевых информаторов, будут представлены, минимум, три гаджета: новое поколение планшетов iPad Pro, умная метка AirTag и очередное обновление TWS-гарнитуры AirPods.
Принципиально новым продуктом от Apple станет метка AirTag, о которой говорят еще с 2020 года. Этот гаджет позволит найти любую вещь — от ключей до автомобиля на парковке. iPad Pro обещают дисплей miniLED и чипсет Apple A14 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.
 
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