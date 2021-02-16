https://ria.ru/20210216/apple-1597675896.html

Стало известно, что Apple покажет на первой презентации 2021 года

Стало известно, что Apple покажет на первой презентации 2021 года

Назван предварительный список новинок, которые будут представлены на первой презентации Apple в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает инсайдер LeaksApplePro. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:24

2021-02-16T13:24

2021-02-16T13:24

наука

apple ipad

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Назван предварительный список новинок, которые будут представлены на первой презентации Apple в 2021 году. Об этом в Twitter сообщает инсайдер LeaksApplePro.Новое мероприятие компании из Купертино должно пройти уже в марте. На нем, если верить информации сетевых информаторов, будут представлены, минимум, три гаджета: новое поколение планшетов iPad Pro, умная метка AirTag и очередное обновление TWS-гарнитуры AirPods.Принципиально новым продуктом от Apple станет метка AirTag, о которой говорят еще с 2020 года. Этот гаджет позволит найти любую вещь — от ключей до автомобиля на парковке. iPad Pro обещают дисплей miniLED и чипсет Apple A14 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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