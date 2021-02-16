https://ria.ru/20210216/apokalipsis-1597614191.html

"Стал пунцовым": Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в ее семье

"Стал пунцовым": Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в ее семье

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в День влюбленных, который случился в ее семье из-за аллергического приступа у двухлетнего сына. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T00:49

2021-02-16T00:49

2021-02-16T07:10

шоубиз

влад топалов

регина тодоренко

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в День влюбленных, который случился в ее семье из-за аллергического приступа у двухлетнего сына."Как День влюбленных превратить в апокалипсис", - написала телеведущая в Instagram. По ее словам, она отмечала День влюбленных вместе с сыном и мужем Владом Топаловым. Однако неожиданно их сын стал "пунцового цвета с отекшим лицом", из-за чего его пришлось срочно отвезти в больницу."Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но... увы", - пояснила она.Из-за случившегося Тодоренко обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать курсы для родителей, где рассказывают о тонкостях физического и ментального взросления детей.

https://ria.ru/20210111/todorenko-1592552040.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

влад топалов, регина тодоренко