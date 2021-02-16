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https://ria.ru/20210216/apokalipsis-1597614191.html
"Стал пунцовым": Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в ее семье
"Стал пунцовым": Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в ее семье
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в День влюбленных, который случился в ее семье из-за аллергического приступа у двухлетнего сына. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T00:49
2021-02-16T07:10
шоубиз
влад топалов
регина тодоренко
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в День влюбленных, который случился в ее семье из-за аллергического приступа у двухлетнего сына."Как День влюбленных превратить в апокалипсис", - написала телеведущая в Instagram. По ее словам, она отмечала День влюбленных вместе с сыном и мужем Владом Топаловым. Однако неожиданно их сын стал "пунцового цвета с отекшим лицом", из-за чего его пришлось срочно отвезти в больницу."Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но... увы", - пояснила она.Из-за случившегося Тодоренко обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать курсы для родителей, где рассказывают о тонкостях физического и ментального взросления детей.
https://ria.ru/20210111/todorenko-1592552040.html
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влад топалов, регина тодоренко

"Стал пунцовым": Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в ее семье

00:49 16.02.2021 (обновлено: 07:10 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица и телеведущая Регина Тодоренко
Певица и телеведущая Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Телеведущая Регина Тодоренко рассказала об "апокалипсисе" в День влюбленных, который случился в ее семье из-за аллергического приступа у двухлетнего сына.
"Как День влюбленных превратить в апокалипсис", - написала телеведущая в Instagram. По ее словам, она отмечала День влюбленных вместе с сыном и мужем Владом Топаловым. Однако неожиданно их сын стал "пунцового цвета с отекшим лицом", из-за чего его пришлось срочно отвезти в больницу.
"Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но... увы", - пояснила она.
Из-за случившегося Тодоренко обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать курсы для родителей, где рассказывают о тонкостях физического и ментального взросления детей.
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