https://ria.ru/20210215/zhizn-1597464812.html

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Первые позиции рейтинга регионов по качеству жизни – 2020, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T00:17

2021-02-15T00:17

2021-02-15T00:54

россия

общество

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Первые позиции рейтинга регионов по качеству жизни – 2020, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкессия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Эксперты агентства подготовили очередной, девятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020, который строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.Неизменные лидерыПервые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни – 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург – 80,63, Подмосковье – 76,07.Как отмечают эксперты, эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других регионов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. По сравнению с предыдущим рейтингом состав перовой десятки не изменился. Топовые регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал.АутсайдерыСостав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. В Рейтинге – 2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку.Исключением является только Кабардино-Балкария, которая в предыдущем рейтинге занимала 75-е место. Покинула последнюю десятку Северная Осетия, которая поднялась на шесть позиций и в текущем рейтинге занимает 70-е место. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.Динамика за годКак показывает исследование, сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился – у 45. При этом у большинства регионов баллы изменились незначительно, а следовательно, показатели, характеризующие качество жизни, в основном существенно не изменились.Более чем на два пункта рейтинговый балл изменился только у девяти регионов, из которых у пяти зафиксирована позитивная динамика и у четырех отрицательная. Медианное значение рейтингового балла всех регионов в Рейтинге – 2020 составило 45,774, что на 0,395 ниже медианного значения в предыдущем рейтинге.Распределение регионов в рейтинге также не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом только у пяти регионов позиции изменились на восемь мест, из которых у пяти субъектов Федерации показатели улучшились и у двух позиции снизились.В представленном рейтинге на восемь мест улучшили свои позиции Сахалинская область, которая переместилась с 34-го на 26-е место, Иркутская область (с 63-го на 55-е) и Дагестан (с 64-го на 56-е). На восемь мест ухудшили свои позиции Красноярский край и Удмуртия.Семьдесят показателейПри расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.Позиции регионов в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования баллов субъектов Федерации по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования баллов показателей, входящих в группу.При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники. При составлении рейтинга учтены последние доступные на момент расчета данные – показатели 2019-2020 годов. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210215/kachestvo-zhizni-1597462656.html

https://ria.ru/20201223/rossiyane-1590581009.html

https://ria.ru/20201218/evropa-1589941983.html

https://ria.ru/20201029/rossiya-1582105904.html

https://ria.ru/20200713/1574261706.html

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