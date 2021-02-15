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Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина
Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина
Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), в понедельник... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:22
2021-02-15T17:29
роберто азеведо
женева (город)
бразилия
всемирная торговая организация (вто)
нигерия
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), в понедельник ее кандидатуру утвердил генсовет ВТО."Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО. Решение было принято консенсусом сегодня на внеочередном заседании генсовета. Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО", - говорится в сообщении пресс-службы организации.Как отмечается, Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).В прошлом году глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а часть - в Бразилии.
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роберто азеведо, женева (город), бразилия, всемирная торговая организация (вто), нигерия

Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

17:22 15.02.2021 (обновлено: 17:29 15.02.2021)
 
© REUTERS / Emma Farge/File PhotoОконджо-Ивеала Нгози
Оконджо-Ивеала Нгози - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© REUTERS / Emma Farge/File Photo
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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), в понедельник ее кандидатуру утвердил генсовет ВТО.
"Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО. Решение было принято консенсусом сегодня на внеочередном заседании генсовета. Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО", - говорится в сообщении пресс-службы организации.
Как отмечается, Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.
Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).
В прошлом году глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а часть - в Бразилии.
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Роберто АзеведоЖенева (город)БразилияВсемирная торговая организация (ВТО)Нигерия
 
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