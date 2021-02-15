https://ria.ru/20210215/zhenschina-1597571505.html

Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), в понедельник... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:22

2021-02-15T17:22

2021-02-15T17:29

роберто азеведо

женева (город)

бразилия

всемирная торговая организация (вто)

нигерия

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ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости. Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, занявшей пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), в понедельник ее кандидатуру утвердил генсовет ВТО."Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором ВТО. Решение было принято консенсусом сегодня на внеочередном заседании генсовета. Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой, возглавившей ВТО", - говорится в сообщении пресс-службы организации.Как отмечается, Оконджо-Ивеала приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 года.Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. В разное время она занимала посты министра финансов Нигерии, главы МИД этой страны, а также работала управляющим директором Всемирного банка. Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).В прошлом году глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а часть - в Бразилии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/komandir-1591683363.html

женева (город)

бразилия

нигерия

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роберто азеведо, женева (город), бразилия, всемирная торговая организация (вто), нигерия