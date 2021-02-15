https://ria.ru/20210215/zhaloby-1597517037.html
Количество жалоб на уборку снега в Подмосковье упало на 23%
Количество жалоб на уборку снега в Подмосковье упало на 23%
Количество жалоб на уборку снега в Московской области по сравнению с сезоном 2018/19 и 2019/20 годом упала на 23%, сообщил в ходе заседания правительства... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:17
2021-02-15T13:17
2021-02-15T13:17
новости подмосковья
жкх
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Количество жалоб на уборку снега в Московской области по сравнению с сезоном 2018/19 и 2019/20 годом упала на 23%, сообщил в ходе заседания правительства региона министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."В этом году у нас выпало на 36% осадков больше, чем в предыдущие годы. При этом количество обращений и жалоб снизилось на 23%", - сказал Хайкин.Он добавил, что в период обильного снегопада в прошедшие выходные вышло почти 23 тысячи рабочих."Сейчас важно наладить работу по уборке крыш от снега. С блоком ЖКХ мы этот вопрос проработали", - добавил Хайкин.
https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589077256.html
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жкх, михаил хайкин, московская область (подмосковье)