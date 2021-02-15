Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210215/zhaloby-1597517037.html
Количество жалоб на уборку снега в Подмосковье упало на 23%
Количество жалоб на уборку снега в Подмосковье упало на 23%
Количество жалоб на уборку снега в Московской области по сравнению с сезоном 2018/19 и 2019/20 годом упала на 23%, сообщил в ходе заседания правительства... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:17
2021-02-15T13:17
новости подмосковья
жкх
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597340967_0:239:3101:1983_1920x0_80_0_0_3945fd4bbeafdf5b54147de82e6ca91e.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Количество жалоб на уборку снега в Московской области по сравнению с сезоном 2018/19 и 2019/20 годом упала на 23%, сообщил в ходе заседания правительства региона министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."В этом году у нас выпало на 36% осадков больше, чем в предыдущие годы. При этом количество обращений и жалоб снизилось на 23%", - сказал Хайкин.Он добавил, что в период обильного снегопада в прошедшие выходные вышло почти 23 тысячи рабочих."Сейчас важно наладить работу по уборке крыш от снега. С блоком ЖКХ мы этот вопрос проработали", - добавил Хайкин.
https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589077256.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597340967_372:0:3101:2047_1920x0_80_0_0_3198b24f3b39f368e1550fdc9289d496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, михаил хайкин, московская область (подмосковье)

Количество жалоб на уборку снега в Подмосковье упало на 23%

13:17 15.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Количество жалоб на уборку снега в Московской области по сравнению с сезоном 2018/19 и 2019/20 годом упала на 23%, сообщил в ходе заседания правительства региона министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
"В этом году у нас выпало на 36% осадков больше, чем в предыдущие годы. При этом количество обращений и жалоб снизилось на 23%", - сказал Хайкин.
Он добавил, что в период обильного снегопада в прошедшие выходные вышло почти 23 тысячи рабочих.
"Сейчас важно наладить работу по уборке крыш от снега. С блоком ЖКХ мы этот вопрос проработали", - добавил Хайкин.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 11:11Новости Подмосковья
Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяЖКХМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
Лента новостейМолния