https://ria.ru/20210215/zhaloby-1597517037.html

Количество жалоб на уборку снега в Подмосковье упало на 23%

Количество жалоб на уборку снега в Подмосковье упало на 23%

Количество жалоб на уборку снега в Московской области по сравнению с сезоном 2018/19 и 2019/20 годом упала на 23%, сообщил в ходе заседания правительства... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:17

2021-02-15T13:17

2021-02-15T13:17

новости подмосковья

жкх

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Количество жалоб на уборку снега в Московской области по сравнению с сезоном 2018/19 и 2019/20 годом упала на 23%, сообщил в ходе заседания правительства региона министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."В этом году у нас выпало на 36% осадков больше, чем в предыдущие годы. При этом количество обращений и жалоб снизилось на 23%", - сказал Хайкин.Он добавил, что в период обильного снегопада в прошедшие выходные вышло почти 23 тысячи рабочих."Сейчас важно наладить работу по уборке крыш от снега. С блоком ЖКХ мы этот вопрос проработали", - добавил Хайкин.

https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589077256.html

московская область (подмосковье)

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2021

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жкх, михаил хайкин, московская область (подмосковье)