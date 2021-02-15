https://ria.ru/20210215/zarplata-1597541656.html

Сечин назвал среднюю зарплату сотрудников "Роснефти"

Сечин назвал среднюю зарплату сотрудников "Роснефти"

Средняя зарплата в "Роснефти" превышает 80 тысяч рублей в месяц, и текучесть кадров очень низкая, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:17

2021-02-15T15:17

2021-02-15T15:17

россия

роснефть

федеральная служба государственной статистики (росстат)

владимир путин

игорь сечин

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Названа средняя зарплата сотрудников "Роснефти"

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Средняя зарплата в "Роснефти" превышает 80 тысяч рублей в месяц, и текучесть кадров очень низкая, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."В целом, она (зарплата – ред.) превышает 80 тысяч примерно в месяц. Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично. Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая", - рассказал Сечин.Ранее он говорил, что средняя зарплата сотрудников "Роснефти" примерно в два раза превышает среднюю по России.По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в РФ в январе-ноябре 2020 года составляла 49 454 рубля.

https://ria.ru/20210211/zarplata-1596982618.html

россия

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2021

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россия, роснефть, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, игорь сечин