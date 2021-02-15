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Заповедник "Медвежьи острова" в Якутии получил оборудование

Заповедник "Медвежьи острова" в Якутии получил оборудование

Cозданный в прошлом году заповедник "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе Якутии в рамках национального проекта "Экология" получил фотоловушки и другое... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:20

2021-02-15T14:20

2021-02-15T14:20

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

новости - экология

нижнеколымский район

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ЯКУТСК, 15 фев – РИА Новости. Cозданный в прошлом году заповедник "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе Якутии в рамках национального проекта "Экология" получил фотоловушки и другое оборудование, в навигацию 2021 года инспекторам доставят технику, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Поставки техники, оборудования и инвентаря в заповедник начались в 2020 году и продолжаются в этом году. Они идут в рамках национального проекта "Экология". Недавно получили фотоловушки, навигаторы, видеорегистраторы", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее туда завезли шесть снегоходов и спецодежду. Кроме того, в навигацию 2021 года в Черский будет доставлена техника для заповедника, в частности автомобиль "УАЗ", снегоболотоход "Трэкол", моторные лодки, аэролодки.Постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" площадью свыше 800 тысяч гектаров премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в июле 2020 года. Территория заповедника охватывает дельту Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря.Как рассказал РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, именно на указанном архипелаге находится большинство родовых берлог белых медведей на территории Якутии. В апреле прошлого года специалисты насчитали на островах восемь берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат. Звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям.

https://ria.ru/20210210/chukotka-1596738064.html

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республика саха (якутия), новости - экология, нижнеколымский район