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Республика Саха (Якутия)
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Заповедник "Медвежьи острова" в Якутии получил оборудование
Заповедник "Медвежьи острова" в Якутии получил оборудование
Cозданный в прошлом году заповедник "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе Якутии в рамках национального проекта "Экология" получил фотоловушки и другое... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:20
2021-02-15T14:20
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
новости - экология
нижнеколымский район
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ЯКУТСК, 15 фев – РИА Новости. Cозданный в прошлом году заповедник "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе Якутии в рамках национального проекта "Экология" получил фотоловушки и другое оборудование, в навигацию 2021 года инспекторам доставят технику, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Поставки техники, оборудования и инвентаря в заповедник начались в 2020 году и продолжаются в этом году. Они идут в рамках национального проекта "Экология". Недавно получили фотоловушки, навигаторы, видеорегистраторы", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее туда завезли шесть снегоходов и спецодежду. Кроме того, в навигацию 2021 года в Черский будет доставлена техника для заповедника, в частности автомобиль "УАЗ", снегоболотоход "Трэкол", моторные лодки, аэролодки.Постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" площадью свыше 800 тысяч гектаров премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в июле 2020 года. Территория заповедника охватывает дельту Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря.Как рассказал РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, именно на указанном архипелаге находится большинство родовых берлог белых медведей на территории Якутии. В апреле прошлого года специалисты насчитали на островах восемь берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат. Звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям.
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республика саха (якутия), новости - экология, нижнеколымский район

Заповедник "Медвежьи острова" в Якутии получил оборудование

14:20 15.02.2021
 
© Фото : Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Белый медведь в Нижнеколымском районе республики Якутия
Белый медведь в Нижнеколымском районе республики Якутия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 фев – РИА Новости. Cозданный в прошлом году заповедник "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе Якутии в рамках национального проекта "Экология" получил фотоловушки и другое оборудование, в навигацию 2021 года инспекторам доставят технику, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Поставки техники, оборудования и инвентаря в заповедник начались в 2020 году и продолжаются в этом году. Они идут в рамках национального проекта "Экология". Недавно получили фотоловушки, навигаторы, видеорегистраторы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее туда завезли шесть снегоходов и спецодежду. Кроме того, в навигацию 2021 года в Черский будет доставлена техника для заповедника, в частности автомобиль "УАЗ", снегоболотоход "Трэкол", моторные лодки, аэролодки.
Постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" площадью свыше 800 тысяч гектаров премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в июле 2020 года. Территория заповедника охватывает дельту Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря.
Белые медведи - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00
Где-то на белом свете. Будни сел, оказавшихся в осаде медведей
Как рассказал РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, именно на указанном архипелаге находится большинство родовых берлог белых медведей на территории Якутии. В апреле прошлого года специалисты насчитали на островах восемь берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат. Звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Новости - ЭкологияНижнеколымский район
 
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