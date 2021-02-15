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На окраине Луганска произошел взрыв

На окраине Луганска произошел взрыв

Взрыв произошел на окраине Луганска, предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил в Telegram-канале представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T23:50

2021-02-15T23:50

2021-02-15T23:50

родион мирошник

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Взрыв произошел на окраине Луганска, предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил в Telegram-канале представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник."Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления", - написал Мирошник.По данным представителя ЛНР, взрыв произошел в районе Большой Вергунки, туда уже выехали представители МЧС. Местные жители активно выкладывают в соцсети видео пожара на месте предполагаемого взрыва. Детали уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/donbass--1597447790.html

луганская народная республика

луганск

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2021

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родион мирошник, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, в мире