https://ria.ru/20210215/vzryv-1597612659.html
На окраине Луганска произошел взрыв
На окраине Луганска произошел взрыв
Взрыв произошел на окраине Луганска, предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил в Telegram-канале представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T23:50
2021-02-15T23:50
2021-02-15T23:50
родион мирошник
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Взрыв произошел на окраине Луганска, предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил в Telegram-канале представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник."Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления", - написал Мирошник.По данным представителя ЛНР, взрыв произошел в районе Большой Вергунки, туда уже выехали представители МЧС. Местные жители активно выкладывают в соцсети видео пожара на месте предполагаемого взрыва. Детали уточняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/donbass--1597447790.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, в мире