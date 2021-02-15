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На окраине Луганска произошел взрыв
На окраине Луганска произошел взрыв
Взрыв произошел на окраине Луганска, предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил в Telegram-канале представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T23:50
2021-02-15T23:50
родион мирошник
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Взрыв произошел на окраине Луганска, предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил в Telegram-канале представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник."Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления", - написал Мирошник.По данным представителя ЛНР, взрыв произошел в районе Большой Вергунки, туда уже выехали представители МЧС. Местные жители активно выкладывают в соцсети видео пожара на месте предполагаемого взрыва. Детали уточняются.
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луганская народная республика
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родион мирошник, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, в мире

На окраине Луганска произошел взрыв

23:50 15.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Взрыв произошел на окраине Луганска, предположительно, его причиной стал газ высокого давления, сообщил в Telegram-канале представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
"Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления", - написал Мирошник.
По данным представителя ЛНР, взрыв произошел в районе Большой Вергунки, туда уже выехали представители МЧС. Местные жители активно выкладывают в соцсети видео пожара на месте предполагаемого взрыва. Детали уточняются.
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В ЛНР привели подробности подрыва трех украинских военных
 
Родион МирошникЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛуганскВ мире
 
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