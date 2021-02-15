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Метель очистила воздух в Москве от загрязняющих веществ
Метель очистила воздух в Москве от загрязняющих веществ
Прошедшая метель позитивно сказалась на качестве воздуха в Москве - значительно снизились концентрации загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:07
2021-02-15T19:07
2021-02-15T19:07
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Прошедшая метель позитивно сказалась на качестве воздуха в Москве - значительно снизились концентрации загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник."Прошедшая метель также позитивно сказалась и на качестве воздуха - мощный циклон выразился сильным порывистым ветром и обильным снегопадом, за счет чего значительно снизились концентрации загрязняющих веществ. Среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ10 в 3 раза, РМ2,5 в 2,5 раза", - рассказали в пресс-службе.Коммунальщики в столице продолжают работы по очистке города после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега в столице составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра).
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москва, общество
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Прошедшая метель позитивно сказалась на качестве воздуха в Москве
- значительно снизились концентрации загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
"Прошедшая метель также позитивно сказалась и на качестве воздуха - мощный циклон выразился сильным порывистым ветром и обильным снегопадом, за счет чего значительно снизились концентрации загрязняющих веществ. Среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ10 в 3 раза, РМ2,5 в 2,5 раза", - рассказали в пресс-службе.
Коммунальщики в столице продолжают работы по очистке города после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега в столице составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра).