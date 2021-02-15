Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/voz-1597482416.html
Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае
Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае
Глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T09:33
2021-02-15T11:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591677932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09b2a59dc247f6680ee63b794ab9e63a.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек рассказал о новых выводах по ситуации с коронавирусом в Ухане в декабре 2019 года.По его словам, Китай предоставил экспертам ВОЗ данные только по 174 случаям заражения, зафиксированным в тот период. Но, отметил Эмбарек, реальное число заболевших было гораздо выше, поскольку за помощью обращались только пациенты с тяжелой формой инфекции. При этом, по сегодняшним данным, на таких больных приходится только 15 процентов случаев — чаще всего COVID-19 протекает в легкой форме.Он указал на то, что некоторые варианты вируса начали распространяться с местных рынков, но другая часть не имела к ним отношения.Расследование ВОЗ в КитаеЧетырнадцатого января эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, где год назад произошла вспышка SARS-CoV-2. Они посетили госпитали, побеседовали с врачами и бывшими пациентами. Специалисты осмотрели Уханьский институт вирусологии, в том числе максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении патогена, а также больницу, рынок морепродуктов "Хуанань" и Центр по контролю и профилактике заболеваний.На прошлой неделе они подвели итоги работы, заявив, что, вероятно, к человеку вирус попал от промежуточного переносчика, а вот передача SARS-CoV-2 вследствие лабораторной утечки маловероятна. Комиссия ВОЗ планирует продолжить расследование о возникновении возбудителя COVID-19, сосредоточившись на версии о его зоонозном происхождении.
https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597437763.html
https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597457520.html
китай
ухань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591677932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bcc0bff961f0dea4f3c8b3b6ec7f93d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, китай, ухань, в мире

Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае

09:33 15.02.2021 (обновлено: 11:30 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Анна РаткоглоСитуация в Ухани, Китай
Ситуация в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек рассказал о новых выводах по ситуации с коронавирусом в Ухане в декабре 2019 года.
По его словам, Китай предоставил экспертам ВОЗ данные только по 174 случаям заражения, зафиксированным в тот период. Но, отметил Эмбарек, реальное число заболевших было гораздо выше, поскольку за помощью обращались только пациенты с тяжелой формой инфекции. При этом, по сегодняшним данным, на таких больных приходится только 15 процентов случаев — чаще всего COVID-19 протекает в легкой форме.

"Есть основания полагать, что в декабре 2019-го в городе Ухань, где произошла первая вспышка коронавирусной инфекции, по меньшей мере тысяча человек были заражены 13 разными штаммами COVID-19", — заявил Эмбарек в интервью CNN.

Он указал на то, что некоторые варианты вируса начали распространяться с местных рынков, но другая часть не имела к ним отношения.
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 17:18Распространение коронавируса
В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию возникновения коронавируса

Расследование ВОЗ в Китае

Четырнадцатого января эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, где год назад произошла вспышка SARS-CoV-2. Они посетили госпитали, побеседовали с врачами и бывшими пациентами. Специалисты осмотрели Уханьский институт вирусологии, в том числе максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении патогена, а также больницу, рынок морепродуктов "Хуанань" и Центр по контролю и профилактике заболеваний.
На прошлой неделе они подвели итоги работы, заявив, что, вероятно, к человеку вирус попал от промежуточного переносчика, а вот передача SARS-CoV-2 вследствие лабораторной утечки маловероятна. Комиссия ВОЗ планирует продолжить расследование о возникновении возбудителя COVID-19, сосредоточившись на версии о его зоонозном происхождении.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 22:01Распространение коронавируса
ВОЗ выясняет, есть ли на Украине новые мутации коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗКитайУханьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
Лента новостейМолния