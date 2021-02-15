https://ria.ru/20210215/voz-1597482416.html

Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае

Представители ВОЗ насчитали 13 штаммов коронавируса в Китае

Глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:33

2021-02-15T09:33

2021-02-15T11:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

китай

ухань

в мире

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек рассказал о новых выводах по ситуации с коронавирусом в Ухане в декабре 2019 года.По его словам, Китай предоставил экспертам ВОЗ данные только по 174 случаям заражения, зафиксированным в тот период. Но, отметил Эмбарек, реальное число заболевших было гораздо выше, поскольку за помощью обращались только пациенты с тяжелой формой инфекции. При этом, по сегодняшним данным, на таких больных приходится только 15 процентов случаев — чаще всего COVID-19 протекает в легкой форме.Он указал на то, что некоторые варианты вируса начали распространяться с местных рынков, но другая часть не имела к ним отношения.Расследование ВОЗ в КитаеЧетырнадцатого января эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань, где год назад произошла вспышка SARS-CoV-2. Они посетили госпитали, побеседовали с врачами и бывшими пациентами. Специалисты осмотрели Уханьский институт вирусологии, в том числе максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении патогена, а также больницу, рынок морепродуктов "Хуанань" и Центр по контролю и профилактике заболеваний.На прошлой неделе они подвели итоги работы, заявив, что, вероятно, к человеку вирус попал от промежуточного переносчика, а вот передача SARS-CoV-2 вследствие лабораторной утечки маловероятна. Комиссия ВОЗ планирует продолжить расследование о возникновении возбудителя COVID-19, сосредоточившись на версии о его зоонозном происхождении.

https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597437763.html

https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597457520.html

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, китай, ухань, в мире