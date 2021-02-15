Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210215/vlozheniya-1597830057.html
Предприятия с французским капиталом вложили в Подмосковье 3 млрд евро
Предприятия с французским капиталом вложили в Подмосковье 3 млрд евро
В Подмосковье сегодня работают около 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали в производство около 3 миллиардов евро и создали более 27... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-15T13:10
2021-02-17T13:16
новости подмосковья
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Подмосковье сегодня работают около 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали в производство около 3 миллиардов евро и создали более 27 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.Духин принял участие в вебинаре на тему экономического сотрудничества с Региональным советом Овернь-Рона-Альпы (ОРА), организованным Мининвестом Московской области в рамках "Года межрегионального сотрудничества Россия-Франция".В вебинаре приняли участие порядка 120 человек. Подмосковный Мининвест презентовал инвестиционный потенциал региона, инфраструктуру, меры поддержки инвесторов и экспортеров. Также перед коллегами выступили представители французских компаний, которые уже успешно реализовали проекты в Московской области.В пресс-службе напомнили, что в 2021 году запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительствами Московской области и ОРА.
https://ria.ru/20210215/podmoskove-1597610251.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_322f4aaf6de5581e3320a670d1c460dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), экономика

Предприятия с французским капиталом вложили в Подмосковье 3 млрд евро

13:10 15.02.2021 (обновлено: 13:16 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Подмосковье сегодня работают около 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали в производство около 3 миллиардов евро и создали более 27 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.
Духин принял участие в вебинаре на тему экономического сотрудничества с Региональным советом Овернь-Рона-Альпы (ОРА), организованным Мининвестом Московской области в рамках "Года межрегионального сотрудничества Россия-Франция".
"Сегодня в Подмосковье работает порядка 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали около 3 миллиардов евро и создали более 27 тысяч рабочих мест. Наша задача - укрепить и расширить эти сотрудничество. Уверен, что не только деловые, но и дружеские отношения регионов послужат дополнительным импульсом к расширению деятельности французских компаний в Московской области", - привели в пресс-службе Мининвеста слова Духина.
В вебинаре приняли участие порядка 120 человек. Подмосковный Мининвест презентовал инвестиционный потенциал региона, инфраструктуру, меры поддержки инвесторов и экспортеров. Также перед коллегами выступили представители французских компаний, которые уже успешно реализовали проекты в Московской области.
"На связи было порядка 70 французских компаний, которые имеют предметный интерес к развитию сотрудничества с Московской областью. Инвестиции компаний региона Овернь-Рона-Альпы в Подмосковье уже превышают 7 миллиардов рублей. На вебинаре мы договорились начать подготовку к индивидуальным встречам с еще 10 компаниями, которые рассматривают возможность локализации в Подмосковье", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В пресс-службе напомнили, что в 2021 году запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительствами Московской области и ОРА.
Дома на улице Борисовка в Мытищах - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 22:47Новости Подмосковья
Жители Подмосковья о лидерстве области в рейтинге качества жизни
 
Новости ПодмосковьяКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Мосгорсуд признал арест блогера Лакеева на несогласованной акции законным
14:12Власти Кипра готовы обсудить новые правила въезда российских туристов
14:12Матвиенко назвала фейками сообщения о размере ее пенсии
14:08Во Владимирской области шестнадцать машин стали участниками трех ДТП
14:06В Ярославле спасли более 350 диких уток
14:06Премьера спектакля о еврее-философе Маймоне пройдет в Москве в среду
14:04В Совфеде одобрили закон о запрете высаживать детей-безбилетников
13:57В посольстве России в Мьянме ответили на вопрос об эвакуации сотрудников
13:56РПЦ раскритиковала идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
13:50Россия, Турция и Иран осудили захват доходов от продажи нефти в Сирии
13:47В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона
13:46Минфин начнет переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией
13:41Совфед одобрил закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства
13:39Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют
13:38"Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
13:37В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"
13:36Космонавт Рыжиков получит премию за ручную стыковку к МКС
13:35В Москве за сутки госпитализировали 715 человек с COVID-19
13:34Снегопад накрыл Ливию и Египет
13:33Ученые рассказали о вкладе неандертальцев в защиту людей от COVID-19
Лента новостейМолния