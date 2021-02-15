https://ria.ru/20210215/vlozheniya-1597830057.html

Предприятия с французским капиталом вложили в Подмосковье 3 млрд евро

Предприятия с французским капиталом вложили в Подмосковье 3 млрд евро

В Подмосковье сегодня работают около 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали в производство около 3 миллиардов евро и создали более 27... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-15T13:10

2021-02-15T13:10

2021-02-17T13:16

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Подмосковье сегодня работают около 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали в производство около 3 миллиардов евро и создали более 27 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.Духин принял участие в вебинаре на тему экономического сотрудничества с Региональным советом Овернь-Рона-Альпы (ОРА), организованным Мининвестом Московской области в рамках "Года межрегионального сотрудничества Россия-Франция".В вебинаре приняли участие порядка 120 человек. Подмосковный Мининвест презентовал инвестиционный потенциал региона, инфраструктуру, меры поддержки инвесторов и экспортеров. Также перед коллегами выступили представители французских компаний, которые уже успешно реализовали проекты в Московской области.В пресс-службе напомнили, что в 2021 году запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительствами Московской области и ОРА.

https://ria.ru/20210215/podmoskove-1597610251.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), экономика