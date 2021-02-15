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Предприятия с французским капиталом вложили в Подмосковье 3 млрд евро
Предприятия с французским капиталом вложили в Подмосковье 3 млрд евро
В Подмосковье сегодня работают около 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали в производство около 3 миллиардов евро и создали более 27... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-15T13:10
2021-02-15T13:10
2021-02-17T13:16
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Подмосковье сегодня работают около 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали в производство около 3 миллиардов евро и создали более 27 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.Духин принял участие в вебинаре на тему экономического сотрудничества с Региональным советом Овернь-Рона-Альпы (ОРА), организованным Мининвестом Московской области в рамках "Года межрегионального сотрудничества Россия-Франция".В вебинаре приняли участие порядка 120 человек. Подмосковный Мининвест презентовал инвестиционный потенциал региона, инфраструктуру, меры поддержки инвесторов и экспортеров. Также перед коллегами выступили представители французских компаний, которые уже успешно реализовали проекты в Московской области.В пресс-службе напомнили, что в 2021 году запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительствами Московской области и ОРА.
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коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), экономика
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
В Подмосковье
сегодня работают около 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали в производство около 3 миллиардов евро и создали более 27 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.
Духин принял участие в вебинаре на тему экономического сотрудничества с Региональным советом Овернь-Рона-Альпы (ОРА), организованным Мининвестом Московской области в рамках "Года межрегионального сотрудничества Россия-Франция".
"Сегодня в Подмосковье работает порядка 40 предприятий с французским капиталом, которые инвестировали около 3 миллиардов евро и создали более 27 тысяч рабочих мест. Наша задача - укрепить и расширить эти сотрудничество. Уверен, что не только деловые, но и дружеские отношения регионов послужат дополнительным импульсом к расширению деятельности французских компаний в Московской области", - привели в пресс-службе Мининвеста слова Духина.
В вебинаре приняли участие порядка 120 человек. Подмосковный Мининвест презентовал инвестиционный потенциал региона, инфраструктуру, меры поддержки инвесторов и экспортеров. Также перед коллегами выступили представители французских компаний, которые уже успешно реализовали проекты в Московской области.
"На связи было порядка 70 французских компаний, которые имеют предметный интерес к развитию сотрудничества с Московской областью. Инвестиции компаний региона Овернь-Рона-Альпы в Подмосковье уже превышают 7 миллиардов рублей. На вебинаре мы договорились начать подготовку к индивидуальным встречам с еще 10 компаниями, которые рассматривают возможность локализации в Подмосковье", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В пресс-службе напомнили, что в 2021 году запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительствами Московской области и ОРА.