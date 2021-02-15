https://ria.ru/20210215/ves-1597499419.html

Врач назвала пять причин неожиданного набора веса

Врач назвала пять причин неожиданного набора веса

Врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина перечислила главные причины неожиданного набора веса. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:37

2021-02-15T11:37

2021-02-15T15:55

елена губкина (врач)

похудение

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150509/20/1505092069_0:110:4500:2641_1920x0_80_0_0_3f7c2e7d2d6587e7c1c157fc2ed2e60b.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина перечислила главные причины неожиданного набора веса.По ее словам, зачастую на увеличение массы тела влияет недостаток сна. Так, неправильный режим повышает аппетит, поскольку мозг человека пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий, а также нарушает метаболизм."В результате недостатка сна замедляется обмен веществ, так как нарушается выработка гормонов — повышается выработка инсулина и кортизола, снижается выработка соматотропного гормона (гормона роста)", — сказала Губкина в комментарии "Аргументам и фактам".Другой причиной набора веса, по ее словам, может быть подверженность длительному стрессу, из-за чего выделяется большое количество гормона надпочечников — кортизола, способствующего стремительному накоплению жировых запасов. Также масса тела часто увеличивается из-за задержки жидкости в организме: в этом случае следует наладить питьевой режим, а также сократить количество потребляемой соли, в том числе отказаться от таких продуктов, как колбасные изделия или чипсы.Кроме того, отметила Губкина, человек может начать толстеть из-за приема лекарств, например глюкокортикоидов (стероидные гормоны), нейролептиков, антидепрессантов и противосудорожных препаратов, а также вследствие отказа от курения.

https://ria.ru/20210129/ozhirenie-1595123079.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена губкина (врач), похудение, здоровье - общество