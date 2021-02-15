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ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях
ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях
Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях два варианта вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:38
2021-02-15T19:47
здоровье - общество
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
воз
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях два варианта вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.Как отмечается, препараты теперь можно использовать в программе COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.Препарат фармацевтической компании AstraZeneca стал второй вакциной, получившей официальное одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
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здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19, astrazeneca , воз

ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях

19:38 15.02.2021 (обновлено: 19:47 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях два варианта вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.
Как отмечается, препараты теперь можно использовать в программе COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.
Препарат фармацевтической компании AstraZeneca стал второй вакциной, получившей официальное одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
 
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