https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597595382.html

ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях

ВОЗ разрешила использовать вакцину AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях

Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях два варианта вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:38

2021-02-15T19:38

2021-02-15T19:47

здоровье - общество

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg

ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях два варианта вакцины производства AstraZeneca/Oxford от COVID-19, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.Как отмечается, препараты теперь можно использовать в программе COVAX по справедливому распределению вакцин в мире. Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.Препарат фармацевтической компании AstraZeneca стал второй вакциной, получившей официальное одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19, astrazeneca , воз