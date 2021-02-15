https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597537985.html

В Германии оценили возможность применения "Спутника V"

В Германии оценили возможность применения "Спутника V"

После одобрения в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть использована в Германии и... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:56

2021-02-15T14:56

2021-02-15T14:56

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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россия

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штеффен зайберт

здоровье - общество

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. После одобрения в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть использована в Германии и других странах ЕС, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Правительство ФРГ всегда считало, что безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях... она создана. Но условием является общеевропейская сертификация в ЕМА и разрешение ЕК к общеевропейскому применению", - заявил Зайберт."Если российская вакцина... пройдет этот путь и представит всю документацию, которые доказывают эффективность и безопасность, то она может применяться в Германии и других странах ЕС", - добавил он.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.

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