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В Германии оценили возможность применения "Спутника V"
В Германии оценили возможность применения "Спутника V"
После одобрения в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть использована в Германии и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:56
2021-02-15T14:56
2021-02-15T14:56
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. После одобрения в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть использована в Германии и других странах ЕС, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Правительство ФРГ всегда считало, что безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях... она создана. Но условием является общеевропейская сертификация в ЕМА и разрешение ЕК к общеевропейскому применению", - заявил Зайберт."Если российская вакцина... пройдет этот путь и представит всю документацию, которые доказывают эффективность и безопасность, то она может применяться в Германии и других странах ЕС", - добавил он.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, штеффен зайберт, здоровье - общество, еврокомиссия, боливия, армения, в мире
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости.
После одобрения в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии российская вакцина от коронавируса "Спутник V
" может быть использована в Германии
и других странах ЕС, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
.
"Правительство ФРГ всегда считало, что безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях... она создана. Но условием является общеевропейская сертификация в ЕМА и разрешение ЕК к общеевропейскому применению", - заявил Зайберт.
"Если российская вакцина... пройдет этот путь и представит всю документацию, которые доказывают эффективность и безопасность, то она может применяться в Германии и других странах ЕС", - добавил он.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме и Ливане.