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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597489363.html
В Южной Корее оценили перспективы закупки "Спутника V"
В Южной Корее оценили перспективы закупки "Спутника V"
Глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён заявила, что правительство Южной Кореи не исключает закупку российской... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:30
2021-02-15T10:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
astrazeneca
воз
оксфордский университет
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СЕУЛ, 15 фев – РИА Новости. Глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён заявила, что правительство Южной Кореи не исключает закупку российской вакцины от COVID "Спутник V" и рассматривает ее в числе других кандидатов для дополнительных закупок на случай распространения новых штаммов вируса или перебоев в уже законтрактованных поставках."Что касается российской вакцины "Спутник V", мы рассматриваем ее как возможный запасной вариант в числе других вакцин… В последнее время появились проблемы с мутациями вируса и вакцинами, и необходимо рассмотреть очень разные вакцины на различных платформах, поэтому мы оставляем открытой такую возможность", - заявила на брифинге Чон Ын Гён, отвечая на вопрос о наличии планов закупки "Спутника V".Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что при создании "Спутника V" учитывалось, что коронавирус может мутировать, пока новые штаммы не влияют на эффективность вакцины.Чон Ын Гён пояснила, что конкретных планов касательно закупки "Спутника V" нет, и переговоры не ведутся. На "почти заключительной стадии" находятся переговоры о дополнительной закупке 40 миллионов доз американской вакцины Novavax, которой хватит, чтобы привить 20 миллионов человек.Вопросы о закупке "Спутника V" стали звучать после информации о низкой эффективности разработанной Оксфордским университетом вакцины AstraZeneca, принцип действия которой похож российскую, но уступает в эффективности из-за использования двух одинаковых компонентов.Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca продемонстрировала низкую эффективность против слабых и средних форм южноафриканского варианта вируса, а общая эффективность вакцины составила 62,1%. В ЮАР, где распространяется один из вариантов мутировавшего вируса, заморозили план вакцинации препаратом AstraZeneca. При этом в Южной Корее решили отложить ее использование на людях старше 65 лет, пока компания не предоставит достаточных данных клинических испытаний в этой возрастной группе.В то же время "Спутник V" в ходе фазы III клинических исследований продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности, в том числе среди пожилых людей. 2 февраля в авторитетном научном журнале Lancet были опубликованы результаты промежуточного анализа результатов третьей фазы клинического исследования "Спутник V" на основе данных 19 866 добровольцев. Эффективность против коронавируса была подтверждена на уровне 91,6%, а в группе добровольцев старше 60 лет составила 91,8%. При этом уровень защиты от заболевания составил 87,6% даже после первой инъекции. В то же время цена одного укола "Спутник V" составит менее 10 долларов, что в 2-3 раза дешевле, чем у других вакцин с эффективностью выше 90%, но требующих температуры хранения от -15 до -80 градусов.Южная Корея планирует начать первый этап вакцинации в феврале с прививки медработников, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом, а также работников и пациентов в домах престарелых.Вакцинация обычных людей старше 65 лет начнется со второго квартала, а основного населения – с третьего. Всего до конца года в страну поставят 106 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего должно хватить для вакцинации 56 миллионов человек. Ведутся переговоры о дополнительной закупке американской вакцины Novavax еще для 20 миллионов человек.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, astrazeneca , воз, оксфордский университет, южная корея, юар, в мире

В Южной Корее оценили перспективы закупки "Спутника V"

10:30 15.02.2021 (обновлено: 10:41 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СЕУЛ, 15 фев – РИА Новости. Глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён заявила, что правительство Южной Кореи не исключает закупку российской вакцины от COVID "Спутник V" и рассматривает ее в числе других кандидатов для дополнительных закупок на случай распространения новых штаммов вируса или перебоев в уже законтрактованных поставках.
"Что касается российской вакцины "Спутник V", мы рассматриваем ее как возможный запасной вариант в числе других вакцин… В последнее время появились проблемы с мутациями вируса и вакцинами, и необходимо рассмотреть очень разные вакцины на различных платформах, поэтому мы оставляем открытой такую возможность", - заявила на брифинге Чон Ын Гён, отвечая на вопрос о наличии планов закупки "Спутника V".
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что при создании "Спутника V" учитывалось, что коронавирус может мутировать, пока новые штаммы не влияют на эффективность вакцины.
Чон Ын Гён пояснила, что конкретных планов касательно закупки "Спутника V" нет, и переговоры не ведутся. На "почти заключительной стадии" находятся переговоры о дополнительной закупке 40 миллионов доз американской вакцины Novavax, которой хватит, чтобы привить 20 миллионов человек.
Вопросы о закупке "Спутника V" стали звучать после информации о низкой эффективности разработанной Оксфордским университетом вакцины AstraZeneca, принцип действия которой похож российскую, но уступает в эффективности из-за использования двух одинаковых компонентов.
Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca продемонстрировала низкую эффективность против слабых и средних форм южноафриканского варианта вируса, а общая эффективность вакцины составила 62,1%. В ЮАР, где распространяется один из вариантов мутировавшего вируса, заморозили план вакцинации препаратом AstraZeneca. При этом в Южной Корее решили отложить ее использование на людях старше 65 лет, пока компания не предоставит достаточных данных клинических испытаний в этой возрастной группе.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В то же время "Спутник V" в ходе фазы III клинических исследований продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности, в том числе среди пожилых людей. 2 февраля в авторитетном научном журнале Lancet были опубликованы результаты промежуточного анализа результатов третьей фазы клинического исследования "Спутник V" на основе данных 19 866 добровольцев. Эффективность против коронавируса была подтверждена на уровне 91,6%, а в группе добровольцев старше 60 лет составила 91,8%. При этом уровень защиты от заболевания составил 87,6% даже после первой инъекции. В то же время цена одного укола "Спутник V" составит менее 10 долларов, что в 2-3 раза дешевле, чем у других вакцин с эффективностью выше 90%, но требующих температуры хранения от -15 до -80 градусов.
Южная Корея планирует начать первый этап вакцинации в феврале с прививки медработников, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом, а также работников и пациентов в домах престарелых.
Вакцинация обычных людей старше 65 лет начнется со второго квартала, а основного населения – с третьего. Всего до конца года в страну поставят 106 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего должно хватить для вакцинации 56 миллионов человек. Ведутся переговоры о дополнительной закупке американской вакцины Novavax еще для 20 миллионов человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыAstraZenecaВОЗОксфордский университетЮжная КореяЮАРВ мире
 
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