Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597474818.html
Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину "Спутник V"
Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину "Спутник V"
Казахстан зарегистрировал вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщила пресс-служба предприятия. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:44
2021-02-15T08:14
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_ab03972819e733d0f7a7ce58268f665b.jpg
АЛМА-АТА, 15 фев - РИА Новости. Казахстан зарегистрировал вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщила пресс-служба предприятия."Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на территории Республики Казахстан", - говорится в распространенном пресс-релизе КФК.Согласно сообщению, 13 февраля было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава.Ранее сообщалось, что с 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V" российского производства. Первая партия вакцины была доставлена в Казахстан на основании разрешения на разовый ввоз.На КФК начато производство вакцины "Спутник V" из российских компонентов. По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник V" производства КФК во все регионы страны.Кроме того, со 2 квартала этого года планируется подключить к вакцинации препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире

Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину "Спутник V"

07:44 15.02.2021 (обновлено: 08:14 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 15 фев - РИА Новости. Казахстан зарегистрировал вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщила пресс-служба предприятия.
"Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на территории Республики Казахстан", - говорится в распространенном пресс-релизе КФК.
Согласно сообщению, 13 февраля было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V" российского производства. Первая партия вакцины была доставлена в Казахстан на основании разрешения на разовый ввоз.
На КФК начато производство вакцины "Спутник V" из российских компонентов. По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник V" производства КФК во все регионы страны.
Кроме того, со 2 квартала этого года планируется подключить к вакцинации препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
Лента новостейМолния