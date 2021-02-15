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Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину "Спутник V"
Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину "Спутник V"
Казахстан зарегистрировал вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщила пресс-служба предприятия. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:44
2021-02-15T07:44
2021-02-15T08:14
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 15 фев - РИА Новости. Казахстан зарегистрировал вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщила пресс-служба предприятия."Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на территории Республики Казахстан", - говорится в распространенном пресс-релизе КФК.Согласно сообщению, 13 февраля было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава.Ранее сообщалось, что с 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V" российского производства. Первая партия вакцины была доставлена в Казахстан на основании разрешения на разовый ввоз.На КФК начато производство вакцины "Спутник V" из российских компонентов. По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник V" производства КФК во все регионы страны.Кроме того, со 2 квартала этого года планируется подключить к вакцинации препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 15 фев - РИА Новости. Казахстан
зарегистрировал вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщила пресс-служба предприятия.
"Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на территории Республики Казахстан", - говорится в распространенном пресс-релизе КФК.
Согласно сообщению, 13 февраля было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана
о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V" российского производства. Первая партия вакцины была доставлена в Казахстан на основании разрешения на разовый ввоз.
На КФК начато производство вакцины "Спутник V" из российских компонентов. По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник V" производства КФК во все регионы страны.
Кроме того, со 2 квартала этого года планируется подключить к вакцинации препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.