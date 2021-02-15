https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597474818.html

Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину "Спутник V"

Казахстан зарегистрировал произведенную в республике вакцину "Спутник V"

Казахстан зарегистрировал вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщила пресс-служба предприятия. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T07:44

2021-02-15T07:44

2021-02-15T08:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_ab03972819e733d0f7a7ce58268f665b.jpg

АЛМА-АТА, 15 фев - РИА Новости. Казахстан зарегистрировал вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), сообщила пресс-служба предприятия."Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на территории Республики Казахстан", - говорится в распространенном пресс-релизе КФК.Согласно сообщению, 13 февраля было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава.Ранее сообщалось, что с 1 февраля Казахстан начал вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V" российского производства. Первая партия вакцины была доставлена в Казахстан на основании разрешения на разовый ввоз.На КФК начато производство вакцины "Спутник V" из российских компонентов. По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник V" производства КФК во все регионы страны.Кроме того, со 2 квартала этого года планируется подключить к вакцинации препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. Первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов в конце января сообщал, что вакцинация от коронавируса для всех будет бесплатной, для населения, не входящего в группу риска, она будет доступна в апреле-мае.

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, казахстан, в мире