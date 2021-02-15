https://ria.ru/20210215/vaccine-1597562331.html
ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса
ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса
Переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться от коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:44
2021-02-15T16:44
2021-02-15T19:16
распространение коронавируса
сумья сваминатан
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться от коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан."Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет", — сказала она в интервью для ютьюб-канала ВОЗ.Чиновница отметила, что у большинства переболевших вырабатывается иммунитет, однако у некоторых он бывает недостаточно сильным. Прежде всего речь идет о бессимптомных носителях инфекции — именно поэтому ВОЗ и рекомендует привиться, подчеркнула Сваминатан."Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин", — добавила специалист.Это означает, что если пациент уже перенес инфекцию, то вакцина усилит иммунный ответ. Как подчеркнула представитель ВОЗ, привиться могут только взрослые.Сваминатан добавила, что в организации пока не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19.
https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597437763.html
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сумья сваминатан, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире