https://ria.ru/20210215/vaccine-1597562331.html

ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса

ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса

Переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться от коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:44

2021-02-15T16:44

2021-02-15T19:16

распространение коронавируса

сумья сваминатан

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 следует вакцинироваться от коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан."Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были вы инфицированы ранее или нет", — сказала она в интервью для ютьюб-канала ВОЗ.Чиновница отметила, что у большинства переболевших вырабатывается иммунитет, однако у некоторых он бывает недостаточно сильным. Прежде всего речь идет о бессимптомных носителях инфекции — именно поэтому ВОЗ и рекомендует привиться, подчеркнула Сваминатан."Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин", — добавила специалист.Это означает, что если пациент уже перенес инфекцию, то вакцина усилит иммунный ответ. Как подчеркнула представитель ВОЗ, привиться могут только взрослые.Сваминатан добавила, что в организации пока не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19.

https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597437763.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумья сваминатан, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире