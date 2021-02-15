https://ria.ru/20210215/ukraine-1597544051.html

Украине предрекли переход к пастушеству

Украине предрекли переход к пастушеству

Западу нужно от Украины только сырье, а открытие рынка страны приведет к уничтожению ее промышленности, уверен экономист, глава Жилищного союза Александр... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:31

2021-02-15T15:31

2021-02-15T15:31

адам смит

юрий витренко

мвф

монголия

украина

в мире

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западу нужно от Украины только сырье, а открытие рынка страны приведет к уничтожению ее промышленности, уверен экономист, глава Жилищного союза Александр Скубченко. Об этом он написал в фейсбуке.Эксперт сравнил сотрудничество Киева с МВФ с аналогичным опытом Монголии. По его словам, когда в 1991 году последняя "впустила" к себе фонд и открыла свой рынок, ее промышленность развивалась, а экономика росла. Однако, всего за десять лет Монголия деградировала до уровня "пастушеской" страны, пишет Скубченко и отмечает, что аналогичные изменения происходят со всеми странами, куда "хозяйски" входил МВФ. "Вот сейчас уже и (исполняющий обязанности министра энергетики. — Прим.ред.) Витренко, ссылаясь на Адама Смита, заявил, что урановый ГОК надо закрыть, а заниматься можно и сельским хозяйством", — написал эксперт. Он отметил, что чиновник либо не понял, о чем писал экономист, либо просто так упомянул его имя. Скубченко напомнил, что, по Смиту, открытый рынок нужен развитым экономикам и губителен для развивающихся, так как сильная промышленность в таких условиях уничтожает слабую. МВФ же, по словам эксперта, от Украины нужно сырье, которое обработают на Западе, а затем продадут обратно в виде конечных товаров с добавленной стоимостью. "Просто надо понять: для того, чтобы разбогатеть, мы должны копировать действия богатых стран периода, когда они развивались, а не выполнять их требования", — подчеркнул специалист.Он призвал развивать обрабатывающую промышленность, так как она позволяет увеличивать объем экономики, и защищать свой рынок. Также Скубченко указал на главную ошибку киевских властей. Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрек стране "мясорубку" на фоне кризиса в мире из-за пандемии.

https://ria.ru/20210104/defolt-1591972113.html

https://ria.ru/20210206/ukraina-1596323674.html

монголия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адам смит, юрий витренко, мвф, монголия, украина, в мире