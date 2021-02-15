https://ria.ru/20210215/ukho-1597501438.html

В Бурятии рассказали об инциденте с учителем, дернувшим ребенка за ухо

В Бурятии рассказали об инциденте с учителем, дернувшим ребенка за ухо

Мальчик, которого учитель на уроке в школе в Бурятии дернула за больное ухо, может частично потерять слух, возбуждено дело, сообщает СУСК республики. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:49

2021-02-15T11:49

2021-02-15T12:53

республика бурятия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Мальчик, которого учитель на уроке в школе в Бурятии дернула за больное ухо, может частично потерять слух, возбуждено дело, сообщает СУСК республики.По данным СК, 8 февраля в селе Петропавловка в больницу с жалобами на боли в ухе обратился 10-летний мальчик. С его слов, в школе во время урока его схватила и дернула за ухо учитель."Данные действия педагога из-за недавно перенесенных ребенком операций, по предварительным данным, могли повлечь необратимое нарушение слуха. Джидинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в связи с заболеванием уха потерпевший ребенок перенес несколько хирургических операций. Восьмого февраля во время урока русского языка в школе он не расслышал задание и поэтому не смог вовремя его выполнить."Учитель в наказание схватила мальчика за больное ухо и дернула. Действия педагога, по предварительным данным, могли вызвать тяжкие последствия, усугубить течение болезни, вплоть до необратимой потери ребенком слуха слева", - сообщает СК региона.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлено, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя. Будет дана оценка степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

https://ria.ru/20201215/uchitel-1589253043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, происшествия