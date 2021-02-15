https://ria.ru/20210215/ubiystvo-1597485419.html

СК возбудил дело из-за убийства осужденного в колонии в Приморье

СК возбудил дело из-за убийства осужденного в колонии в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в колонии Приморья осужденного, который был заколот другим заключенным, сообщает региональное СУ СК... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:57

2021-02-15T09:57

2021-02-15T11:10

следственный комитет россии (ск рф)

москва

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в колонии Приморья осужденного, который был заколот другим заключенным, сообщает региональное СУ СК России.Ранее в ГУФСИН РИА Новости сообщили, что осужденный найден мертвым в колонии в Приморье. По данным источника агентства, близкого к расследованию, это Халид Хугуев, получивший более 20 лет за взрывы в Москве в 1999 году."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в исправительном учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК Российской Федерации ("Убийство"). По версии следствия, 13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался", — говорится в сообщении.По данным СК, причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого.Проверку начала приморская прокуратура, на место происшествия выезжал зампрокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона и прокурор Партизанского района, сообщает ведомство."В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами исправительного учреждения требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, отбывающими наказание. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отмечает прокуратура.В апреле 1999 года в московской гостинице "Интурист" прогремел взрыв, был серьезно поврежден 20-й этаж отеля. Пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. В торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади взрыв произошел 31 августа 1999 года. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась. Ущерб, причиненный торговому комплексу, превысил четыре миллиона рублей.По версии следствия, взрыв в "Охотном ряду" был связан с тем, что управляющая комплексом группа компаний Plaza, президентом которой являлся чеченский предприниматель Умар Джабраилов, отказалась платить деньги боевикам лидера сепаратистского движения Чечни, террориста Шамиля Басаева. Преступление было заказано Басаевым, который решил таким образом наказать бизнесмена.За организацию взрывов был осужден Халид Хугуев, за исполнение — Магумадзаир Гаджиакаев. Первому назначили 25 лет колонии, второму — 15. В 2010 году Верховный суд Российской Федерации пересмотрел меру наказания обвиняемым: Хугуеву снизили до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву — до 13 лет.

https://ria.ru/20210205/efremov-1596251961.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/ukus-1592752834.html

москва

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, приморский край, происшествия