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Эксперты рассказали о росте цен на продукты в несетевой торговле
Эксперты рассказали о росте цен на продукты в несетевой торговле
Продукты в несетевой торговле за прошлый год в среднем подорожали на 5,4%, при этом больше всего выросли в цене растительное масло, мука, майонез и гречка,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T07:42
2021-02-15T11:59
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Продукты в несетевой торговле за прошлый год в среднем подорожали на 5,4%, при этом больше всего выросли в цене растительное масло, мука, майонез и гречка, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор"."По данным индекса "Эвотора", за год — с января 2020-го по январь 2021 года — цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%", — сообщили в компании. А в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го цены в "традиционной" торговле выросли на 0,4%, тогда как год назад они, напротив, снизились за январь — на 0,4%.В компании отметили, что наибольший вклад в рост индекса в прошлом году внесло растительное масло, которое в несетевой рознице подорожало на 47%. Далее следуют консервированные овощи и майонез, цена на которые выросла на 23% и 18%, затем пшеничная мука и гречка, прибавившие за год 17% и 14% соответственно. При этом в ряде товарных категорий было зафиксировано небольшое снижение цены — например, минеральная вода подешевела на два процента.По словам директора по развитию рекламных продуктов и монетизации данных Игоря Оганесяна, индекс отражает особенности потребления в минимаркетах: в частности, это быстрые покупки нескольких товаров, в том числе часто — снеков. В число категорий вошли, в частности, крупы, макароны, мука, сыр, масло, молоко, сметана, пельмени, а также полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов, шоколадные батончики, конфеты, пряники, вода, чай, кофе и напитки."Эвотор" при расчете ежемесячного продуктового индекса использует данные о покупках в традиционной (несетевой) торговле в большинстве субъектов Российской Федерации по 187 товарным наименованиям (SKU) из 47 ключевых продуктовых категорий. При разработке методологии было проанализировано поведение более трех миллионов SKU и их продажи в более чем 700 тысячах торговых точек, учтено свыше десяти миллиардов покупок.По данным Росстата, в целом за 2020 год цены на продовольственные товары выросли в стране на 6,69%, без учета плодоовощной продукции — на 5,44%.
https://ria.ru/20210210/ovoschi-1596894749.html
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60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Эксперты рассказали о росте цен на продукты в несетевой торговле

07:42 15.02.2021 (обновлено: 11:59 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Продукты в несетевой торговле за прошлый год в среднем подорожали на 5,4%, при этом больше всего выросли в цене растительное масло, мука, майонез и гречка, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".
"По данным индекса "Эвотора", за год — с января 2020-го по январь 2021 года — цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%", — сообщили в компании. А в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го цены в "традиционной" торговле выросли на 0,4%, тогда как год назад они, напротив, снизились за январь — на 0,4%.
В компании отметили, что наибольший вклад в рост индекса в прошлом году внесло растительное масло, которое в несетевой рознице подорожало на 47%. Далее следуют консервированные овощи и майонез, цена на которые выросла на 23% и 18%, затем пшеничная мука и гречка, прибавившие за год 17% и 14% соответственно. При этом в ряде товарных категорий было зафиксировано небольшое снижение цены — например, минеральная вода подешевела на два процента.
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 19:30
Росстат рассказал о росте цен на овощи
По словам директора по развитию рекламных продуктов и монетизации данных Игоря Оганесяна, индекс отражает особенности потребления в минимаркетах: в частности, это быстрые покупки нескольких товаров, в том числе часто — снеков. В число категорий вошли, в частности, крупы, макароны, мука, сыр, масло, молоко, сметана, пельмени, а также полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов, шоколадные батончики, конфеты, пряники, вода, чай, кофе и напитки.
"Эвотор" при расчете ежемесячного продуктового индекса использует данные о покупках в традиционной (несетевой) торговле в большинстве субъектов Российской Федерации по 187 товарным наименованиям (SKU) из 47 ключевых продуктовых категорий. При разработке методологии было проанализировано поведение более трех миллионов SKU и их продажи в более чем 700 тысячах торговых точек, учтено свыше десяти миллиардов покупок.
По данным Росстата, в целом за 2020 год цены на продовольственные товары выросли в стране на 6,69%, без учета плодоовощной продукции — на 5,44%.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:09
Названы причины роста цен на продукты
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
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