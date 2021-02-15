https://ria.ru/20210215/tsenoobrazovanie-1597575914.html

Моор предложил использовать ресурсное ценообразование при газификации

Моор предложил использовать ресурсное ценообразование при газификации

Опыт применения ресурсного метода ценообразования, накопленный в Тюменской области, может быть использован при реализации программ газификации по всей стране,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:48

2021-02-15T17:48

2021-02-15T17:48

тюменская область

россия

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 15 фев — РИА Новости. Опыт применения ресурсного метода ценообразования, накопленный в Тюменской области, может быть использован при реализации программ газификации по всей стране, считает глава региона Александр Моор.Он выступил в ходе онлайн-заседания рабочей группы Госсовета РФ по вопросам развития систем газоснабжения и газификации в регионах.По словам тюменского губернатора, применение ресурсного метода ценообразования при осуществлении программ газификации должно быть закреплено в федеральной нормативной базе, при этом необходимо учитывать особенности каждого региона.Как отмечается в сообщении, в 2020 году в Тюменской области завершено строительство 221,8 километра газораспределительных сетей. Газифицировано более 3,8 тысячи домовладений. Региональной программой газификации Тюменской области в период с 2021 до 2023 года предусмотрено строительство 808,7 километра газовых сетей, что позволит довести уровень газификации региона до 98%.

https://ria.ru/20210215/dom-1597520882.html

россия

тюменская область

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2021

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россия, александр моор, тюменская область