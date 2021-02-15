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Тюменская область
https://ria.ru/20210215/tsenoobrazovanie-1597575914.html
Моор предложил использовать ресурсное ценообразование при газификации
Моор предложил использовать ресурсное ценообразование при газификации
Опыт применения ресурсного метода ценообразования, накопленный в Тюменской области, может быть использован при реализации программ газификации по всей стране,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:48
2021-02-15T17:48
тюменская область
россия
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 15 фев — РИА Новости. Опыт применения ресурсного метода ценообразования, накопленный в Тюменской области, может быть использован при реализации программ газификации по всей стране, считает глава региона Александр Моор.Он выступил в ходе онлайн-заседания рабочей группы Госсовета РФ по вопросам развития систем газоснабжения и газификации в регионах.По словам тюменского губернатора, применение ресурсного метода ценообразования при осуществлении программ газификации должно быть закреплено в федеральной нормативной базе, при этом необходимо учитывать особенности каждого региона.Как отмечается в сообщении, в 2020 году в Тюменской области завершено строительство 221,8 километра газораспределительных сетей. Газифицировано более 3,8 тысячи домовладений. Региональной программой газификации Тюменской области в период с 2021 до 2023 года предусмотрено строительство 808,7 километра газовых сетей, что позволит довести уровень газификации региона до 98%.
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россия, александр моор, тюменская область

Моор предложил использовать ресурсное ценообразование при газификации

17:48 15.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 15 фев — РИА Новости. Опыт применения ресурсного метода ценообразования, накопленный в Тюменской области, может быть использован при реализации программ газификации по всей стране, считает глава региона Александр Моор.
Он выступил в ходе онлайн-заседания рабочей группы Госсовета РФ по вопросам развития систем газоснабжения и газификации в регионах.
"Источники финансирования региональных программ газификации – один из основных вопросов. По нашему опыту, использование ресурсного метода финансирования позволяет существенно продвинуться в этом направлении. За те же деньги можно строить в два с половиной раза больше", – отметил Моор, которого цитирует его пресс-служба.
По словам тюменского губернатора, применение ресурсного метода ценообразования при осуществлении программ газификации должно быть закреплено в федеральной нормативной базе, при этом необходимо учитывать особенности каждого региона.
Как отмечается в сообщении, в 2020 году в Тюменской области завершено строительство 221,8 километра газораспределительных сетей. Газифицировано более 3,8 тысячи домовладений. Региональной программой газификации Тюменской области в период с 2021 до 2023 года предусмотрено строительство 808,7 километра газовых сетей, что позволит довести уровень газификации региона до 98%.
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