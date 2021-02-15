Моор предложил использовать ресурсное ценообразование при газификации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
ТЮМЕНЬ, 15 фев — РИА Новости. Опыт применения ресурсного метода ценообразования, накопленный в Тюменской области, может быть использован при реализации программ газификации по всей стране, считает глава региона Александр Моор.
Он выступил в ходе онлайн-заседания рабочей группы Госсовета РФ по вопросам развития систем газоснабжения и газификации в регионах.
"Источники финансирования региональных программ газификации – один из основных вопросов. По нашему опыту, использование ресурсного метода финансирования позволяет существенно продвинуться в этом направлении. За те же деньги можно строить в два с половиной раза больше", – отметил Моор, которого цитирует его пресс-служба.
По словам тюменского губернатора, применение ресурсного метода ценообразования при осуществлении программ газификации должно быть закреплено в федеральной нормативной базе, при этом необходимо учитывать особенности каждого региона.
Как отмечается в сообщении, в 2020 году в Тюменской области завершено строительство 221,8 километра газораспределительных сетей. Газифицировано более 3,8 тысячи домовладений. Региональной программой газификации Тюменской области в период с 2021 до 2023 года предусмотрено строительство 808,7 километра газовых сетей, что позволит довести уровень газификации региона до 98%.