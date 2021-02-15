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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210215/tovarooborot-1597521364.html
Тюменская область на $5 млн увеличила товарооборот с Казахстаном
Тюменская область на $5 млн увеличила товарооборот с Казахстаном
Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2020 году вырос на 5 миллионов долларов приблизился к 70 миллионам долларов, сообщает департамент РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:44
2021-02-15T13:44
тюменская область
тюменская область
казахстан
экономика
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ТЮМЕНЬ, 15 фев — РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2020 году вырос на 5 миллионов долларов приблизился к 70 миллионам долларов, сообщает департамент общественных связей области со ссылкой на данные таможенной статистики.Несмотря на сложности 2020 года, доля экспорта в Казахстан осталась на уровне 2019 года - более 50 миллионов долларов.Как отмечается в сообщении. одним из эффективных инструментов продвижения тюменских товаров стали постоянно действующие экспозиции в городах Нур-Султан и Алматы. Экспозиции открыты в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и курируются региональным Центром поддержки экспорта. За время работы экспозиций подписано 34 контракта на сумму более 110 миллионов рублей. Тюменские предприятия наладили сотрудничество с казахстанскими партнерами в АПК и строительстве, организовали поставки непродовольственных товаров, в частности, косметики. Мы будем усиливать позиции предприятий региона на рынке Казахстана. В 2021 году планируем работать в действующих направлениях и, вместе с сотрудниками экспозиций, активнее искать партнеров для тюменских предприятий в нефтесервисе и машиностроении", - приводится в сообщении комментарий руководителя Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаевой.
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тюменская область, казахстан, экономика

Тюменская область на $5 млн увеличила товарооборот с Казахстаном

13:44 15.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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ТЮМЕНЬ, 15 фев — РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2020 году вырос на 5 миллионов долларов приблизился к 70 миллионам долларов, сообщает департамент общественных связей области со ссылкой на данные таможенной статистики.
Несмотря на сложности 2020 года, доля экспорта в Казахстан осталась на уровне 2019 года - более 50 миллионов долларов.
Как отмечается в сообщении. одним из эффективных инструментов продвижения тюменских товаров стали постоянно действующие экспозиции в городах Нур-Султан и Алматы. Экспозиции открыты в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и курируются региональным Центром поддержки экспорта. За время работы экспозиций подписано 34 контракта на сумму более 110 миллионов рублей. Тюменские предприятия наладили сотрудничество с казахстанскими партнерами в АПК и строительстве, организовали поставки непродовольственных товаров, в частности, косметики.
Мы будем усиливать позиции предприятий региона на рынке Казахстана. В 2021 году планируем работать в действующих направлениях и, вместе с сотрудниками экспозиций, активнее искать партнеров для тюменских предприятий в нефтесервисе и машиностроении", - приводится в сообщении комментарий руководителя Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаевой.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 15:44Тюменская область
Моор: уже 45 участников вошли в Тюменский нефтепромышленный кластер
 
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