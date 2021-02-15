https://ria.ru/20210215/terroristy-1597471861.html
В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки
В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки
В Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T06:26
2021-02-15T06:26
2021-02-15T10:30
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирск
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 фев — РИА Новости. В Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*.Ее члены занимались финансированием террористов, уточняется в релизе управления ФСБ по Новосибирской области. Задержаны гражданин России и выходец из одной из стран ближнего зарубежья. По данным следствия, они регулярно переводили средства на банковские карты, используемые для нужд преступников. Возбуждено уголовное дело о содействии террористам."Катиба Таухид валь — Джихад"* — отряды боевиков из Средней Азии. На их счету несколько громких терактов в России, Киргизии, Швеции и других странах.За последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20. В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, томск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 15 фев — РИА Новости.
В Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России
организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*.
Ее члены занимались финансированием террористов, уточняется в релизе управления ФСБ
по Новосибирской области.
Задержаны гражданин России и выходец из одной из стран ближнего зарубежья. По данным следствия, они регулярно переводили средства на банковские карты, используемые для нужд преступников.
Возбуждено уголовное дело о содействии террористам.
"Катиба Таухид валь — Джихад"* — отряды боевиков из Средней Азии. На их счету несколько громких терактов в России, Киргизии, Швеции и других странах.
За последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20.
В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.