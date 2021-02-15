https://ria.ru/20210215/terroristy-1597471861.html

В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки

В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки

В Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T06:26

2021-02-15T06:26

2021-02-15T10:30

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новосибирск

томск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156253/59/1562535956_453:0:1661:680_1920x0_80_0_0_8549b8319e80f0a51d7f5a47e20e1a0c.jpg

НОВОСИБИРСК, 15 фев — РИА Новости. В Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*.Ее члены занимались финансированием террористов, уточняется в релизе управления ФСБ по Новосибирской области. Задержаны гражданин России и выходец из одной из стран ближнего зарубежья. По данным следствия, они регулярно переводили средства на банковские карты, используемые для нужд преступников. Возбуждено уголовное дело о содействии террористам."Катиба Таухид валь — Джихад"* — отряды боевиков из Средней Азии. На их счету несколько громких терактов в России, Киргизии, Швеции и других странах.За последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20. В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210122/terakty-1594115411.html

новосибирск

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, томск, происшествия