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В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки
В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки
В Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T06:26
2021-02-15T10:30
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирск
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 фев — РИА Новости. В Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*.Ее члены занимались финансированием террористов, уточняется в релизе управления ФСБ по Новосибирской области. Задержаны гражданин России и выходец из одной из стран ближнего зарубежья. По данным следствия, они регулярно переводили средства на банковские карты, используемые для нужд преступников. Возбуждено уголовное дело о содействии террористам."Катиба Таухид валь — Джихад"* — отряды боевиков из Средней Азии. На их счету несколько громких терактов в России, Киргизии, Швеции и других странах.За последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20. В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирск, томск, происшествия

В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки

06:26 15.02.2021 (обновлено: 10:30 15.02.2021)
 
© ФСБ России / СК РФОперация ФСБ РФ
Операция ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© ФСБ России / СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 15 фев — РИА Новости. В Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*.
Ее члены занимались финансированием террористов, уточняется в релизе управления ФСБ по Новосибирской области.
Задержаны гражданин России и выходец из одной из стран ближнего зарубежья. По данным следствия, они регулярно переводили средства на банковские карты, используемые для нужд преступников.
Возбуждено уголовное дело о содействии террористам.
"Катиба Таухид валь — Джихад"* — отряды боевиков из Средней Азии. На их счету несколько громких терактов в России, Киргизии, Швеции и других странах.
За последние десять лет в России предотвратили более 160 терактов, в 2020 году — больше 20.
В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НовосибирскТомскПроисшествия
 
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