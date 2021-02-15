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В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия-РТР" вступил в силу с 00.00 по местному времени (01.00 мск), он перестал идти на кабельном телевидении,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T03:44
2021-02-15T05:33
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РИГА, 15 фев – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия-РТР" вступил в силу с 00.00 по местному времени (01.00 мск), он перестал идти на кабельном телевидении, передает корреспондент РИА Новости.В кабельном пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала "Россия-РТР" вместо него на экране появляется текст: "По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция "Россия РТР" в Латвии остановлена на 1 год. С 16.02.2021 его заменит телеканал "1+2".Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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россия, латвия, в мире

В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"

03:44 15.02.2021 (обновлено: 05:33 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Вадим РадионовНа кабельном ТВ Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
На кабельном ТВ Латвии отключили телеканал Россия-РТР - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Вадим Радионов
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РИГА, 15 фев – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия-РТР" вступил в силу с 00.00 по местному времени (01.00 мск), он перестал идти на кабельном телевидении, передает корреспондент РИА Новости.
В кабельном пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала "Россия-РТР" вместо него на экране появляется текст: "По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция "Россия РТР" в Латвии остановлена на 1 год. С 16.02.2021 его заменит телеканал "1+2".
Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Цифровое телевещание в Тверской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 15:48
В ВГТРК прокомментировали запрет "России-РТР" в Латвии
 
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