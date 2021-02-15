https://ria.ru/20210215/telekanal-1597469998.html

В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"

В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"

Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия-РТР" вступил в силу с 00.00 по местному времени (01.00 мск), он перестал идти на кабельном телевидении,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T03:44

2021-02-15T03:44

2021-02-15T05:33

россия

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597469980_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_1b9a98467e56e8936b49528e1d005ba5.jpg

РИГА, 15 фев – РИА Новости. Запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия-РТР" вступил в силу с 00.00 по местному времени (01.00 мск), он перестал идти на кабельном телевидении, передает корреспондент РИА Новости.В кабельном пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала "Россия-РТР" вместо него на экране появляется текст: "По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция "Россия РТР" в Латвии остановлена на 1 год. С 16.02.2021 его заменит телеканал "1+2".Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210208/zapret-1596530872.html

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латвия, в мире