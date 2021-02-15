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Эксперт рассказала, кто может управлять телефоном без вашего ведома
Эксперт рассказала, кто может управлять телефоном без вашего ведома
Правила цифровой гигиены нужно соблюдать не только при работе с компьютерами. В мобильном телефоне тоже могут поселиться вирусы и программы-шпионы, рассказала... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T01:16
2021-02-15T01:16
эльвина насибулина
роскачество
google android
технологии
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правила цифровой гигиены нужно соблюдать не только при работе с компьютерами. В мобильном телефоне тоже могут поселиться вирусы и программы-шпионы, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.По ее наблюдениям, большинство опасностей подстерегают владельцев смартфонов на ОС Android.Скорее всего, в вашем телефоне уже поселились вирусы, если в нем поменялись настройки без вашего ведома, батарея стала быстрее разряжаться, телефон начал греться и работать медленно, перегружается сам по себе. Если вам приходят сообщения о попытках зайти в ваш аккаунт, сомнений остаться не должно, подытожила Насибулина.
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эльвина насибулина, роскачество, google android, технологии

Эксперт рассказала, кто может управлять телефоном без вашего ведома

01:16 15.02.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Dariusz SankowskiДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Pixabay / Pixabay / Dariusz Sankowski
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правила цифровой гигиены нужно соблюдать не только при работе с компьютерами. В мобильном телефоне тоже могут поселиться вирусы и программы-шпионы, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
"Вредоносное ПО может помогать злоумышленникам получать ваши персональные и платежные данные. Нельзя забывать о программмах-шпионах, которые могут следить за владельцем телефона, делать снимки, записывать звук, видео и собирать другие данные", - приводит в пример эксперт. Поэтому прежде чем дать разрешение приложению, нужно тщательно изучить информацию о нем.
По ее наблюдениям, большинство опасностей подстерегают владельцев смартфонов на ОС Android.
Скорее всего, в вашем телефоне уже поселились вирусы, если в нем поменялись настройки без вашего ведома, батарея стала быстрее разряжаться, телефон начал греться и работать медленно, перегружается сам по себе. Если вам приходят сообщения о попытках зайти в ваш аккаунт, сомнений остаться не должно, подытожила Насибулина.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 02:12
Названы последствия утечки "базовой информации" со смартфона
 
Эльвина НасибулинаРоскачествоGoogle AndroidТехнологии
 
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