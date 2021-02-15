https://ria.ru/20210215/telefon-1597466648.html

Эксперт рассказала, кто может управлять телефоном без вашего ведома

Эксперт рассказала, кто может управлять телефоном без вашего ведома

Правила цифровой гигиены нужно соблюдать не только при работе с компьютерами. В мобильном телефоне тоже могут поселиться вирусы и программы-шпионы, рассказала... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T01:16

2021-02-15T01:16

2021-02-15T01:16

эльвина насибулина

роскачество

google android

технологии

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правила цифровой гигиены нужно соблюдать не только при работе с компьютерами. В мобильном телефоне тоже могут поселиться вирусы и программы-шпионы, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.По ее наблюдениям, большинство опасностей подстерегают владельцев смартфонов на ОС Android.Скорее всего, в вашем телефоне уже поселились вирусы, если в нем поменялись настройки без вашего ведома, батарея стала быстрее разряжаться, телефон начал греться и работать медленно, перегружается сам по себе. Если вам приходят сообщения о попытках зайти в ваш аккаунт, сомнений остаться не должно, подытожила Насибулина.

https://ria.ru/20210212/utechki-1597131097.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвина насибулина, роскачество, google android, технологии