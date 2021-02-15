Эксперт рассказала, кто может управлять телефоном без вашего ведома
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правила цифровой гигиены нужно соблюдать не только при работе с компьютерами. В мобильном телефоне тоже могут поселиться вирусы и программы-шпионы, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
"Вредоносное ПО может помогать злоумышленникам получать ваши персональные и платежные данные. Нельзя забывать о программмах-шпионах, которые могут следить за владельцем телефона, делать снимки, записывать звук, видео и собирать другие данные", - приводит в пример эксперт. Поэтому прежде чем дать разрешение приложению, нужно тщательно изучить информацию о нем.
По ее наблюдениям, большинство опасностей подстерегают владельцев смартфонов на ОС Android.
Скорее всего, в вашем телефоне уже поселились вирусы, если в нем поменялись настройки без вашего ведома, батарея стала быстрее разряжаться, телефон начал греться и работать медленно, перегружается сам по себе. Если вам приходят сообщения о попытках зайти в ваш аккаунт, сомнений остаться не должно, подытожила Насибулина.
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