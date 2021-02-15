Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правительство утвердило стратегию противодействия незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет, в рамках ее реализации планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет. Ее цель – сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что достичь этих результатов планируют через совершенствование законов и норм, методов надзора и реализации комплекса мер по пресечению незаконного оборота. Премьер сообщил, что в стратегии определены приоритетные отрасли для наблюдения, среди которых пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность.
"Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - добавил глава кабмина.
Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно приступить к реализации этой стратегии, и попросил Минпромторг в течение трех месяцев подготовить план мероприятий по ее исполнению.
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