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Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции
Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции
Правительство утвердило стратегию противодействия незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет, в рамках ее реализации планируется усилить... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:30
2021-02-15T12:30
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правительство утвердило стратегию противодействия незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет, в рамках ее реализации планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет. Ее цель – сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что достичь этих результатов планируют через совершенствование законов и норм, методов надзора и реализации комплекса мер по пресечению незаконного оборота. Премьер сообщил, что в стратегии определены приоритетные отрасли для наблюдения, среди которых пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность."Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - добавил глава кабмина.Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно приступить к реализации этой стратегии, и попросил Минпромторг в течение трех месяцев подготовить план мероприятий по ее исполнению.
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции

12:30 15.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правительство утвердило стратегию противодействия незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет, в рамках ее реализации планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет. Ее цель – сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что достичь этих результатов планируют через совершенствование законов и норм, методов надзора и реализации комплекса мер по пресечению незаконного оборота. Премьер сообщил, что в стратегии определены приоритетные отрасли для наблюдения, среди которых пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность.
"Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - добавил глава кабмина.
Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно приступить к реализации этой стратегии, и попросил Минпромторг в течение трех месяцев подготовить план мероприятий по ее исполнению.
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РоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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