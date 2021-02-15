https://ria.ru/20210215/strategiya-1597508719.html

Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции

Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции

Правительство утвердило стратегию противодействия незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет, в рамках ее реализации планируется усилить... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:30

2021-02-15T12:30

2021-02-15T12:30

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596617726_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_d7068925819e0cd92f1b50789395c279.jpg

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Правительство утвердило стратегию противодействия незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет, в рамках ее реализации планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие 5 лет. Ее цель – сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что достичь этих результатов планируют через совершенствование законов и норм, методов надзора и реализации комплекса мер по пресечению незаконного оборота. Премьер сообщил, что в стратегии определены приоритетные отрасли для наблюдения, среди которых пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность."Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - добавил глава кабмина.Он подчеркнул, что необходимо максимально оперативно приступить к реализации этой стратегии, и попросил Минпромторг в течение трех месяцев подготовить план мероприятий по ее исполнению.

https://ria.ru/20210214/mishustin-1597403645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика