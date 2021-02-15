https://ria.ru/20210215/stonehenge-1597472549.html

У Стоунхенджа нашли загадочный цилиндрический предмет

У Стоунхенджа нашли загадочный цилиндрический предмет

Археологи обнаружили у Стоунхенджа древние захоронения, следы "загадочного" ограждения и ряд других артефактов, об этом сообщает портал LiveScience. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T07:03

2021-02-15T07:03

2021-02-15T10:52

наука

юнеско

уэльс

великобритания

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597481182_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_59bff3f2bc7d3e9259012780d4f57c90.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Археологи обнаружили у Стоунхенджа древние захоронения, следы "загадочного" ограждения и ряд других артефактов, об этом сообщает портал LiveScience.Находки были сделаны во время археологических работ, проводимых перед планирующимся строительством подземного туннеля рядом с сооружением.Ученые обнаружили две могилы возрастом около 4,5 тысячи лет, где были захоронены младенец и девушка. В могиле последней исследователи нашли фрагмент медного шила или иглы, а также загадочный цилиндрический предмет, который, возможно, был частью посоха или дубинки. Кроме того, ученые нашли и другие древние артефакты, включая глиняные сосуды, кремни и оленьи рога. По мнению специалистов, некоторые из находок, вероятно, использовались людьми, которые сооружали Стоунхендж. "В совокупности (находки. — Прим. ред.) позволяют нам составить более детальную картину того, чем занимались люди и как они жили в районе Стоунхенджа", — заявил LiveScience археолог Мэтт Лейверс.Во время работ ученые обнаружили рвы, располагающиеся к юго-востоку от сооружения, которые могли быть частью древнего укрепления.Ранее археологи из Университетского колледжа Лондона установили, что Стоунхендж мог быть первоначально возведен в Уэльсе, за 225 километров от нынешнего местонахождения, после чего частично перемещен в английское графство Уилтшир.Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Комплекс был построен около четырех-пяти тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20201225/stounkhendzh-1590953707.html

https://ria.ru/20200730/1575160080.html

уэльс

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, уэльс, великобритания, лондон, в мире