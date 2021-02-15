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В полиции Лос-Анджелеса проводят расследование из-за открытки с Флойдом
В полиции Лос-Анджелеса проводят расследование из-за открытки с Флойдом
Полицейское управление Лос-Анджелеса проводит внутреннее расследование после сообщения о том, что среди сотрудников распространялась открытка ко дню Святого... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T17:58
2021-02-15T17:58
джордж флойд
майкл мур
лос-анджелес
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сша
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Полицейское управление Лос-Анджелеса проводит внутреннее расследование после сообщения о том, что среди сотрудников распространялась открытка ко дню Святого Валентина с фотографией афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании, и надписью "От тебя у меня перехватывает дыхание", сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на заявление главы полиции города Майкла Мура.Сообщается, речь идет об открытке, которая отсылает к фразе Флойда "Я не могу дышать", которую он произнес перед смертью, позже она стала символом антирасистских протестов в США. Об этой "валентинке" руководству полицейского управления сообщил один из сотрудников. По его словам, полицейские "передавали" ее друг другу.Как сообщил Мур, в понедельник сотрудник полиции, подавший жалобу, должен будет ответить на ряд вопросов, чтобы руководство полиции могло определить, как и где открытка могла появиться на рабочем месте, а также кто может быть причастен к этому.В прошлом году во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
https://ria.ru/20201231/minneapolis-1591695271.html
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джордж флойд, майкл мур, лос-анджелес, миннеаполис, сша, в мире

В полиции Лос-Анджелеса проводят расследование из-за открытки с Флойдом

17:58 15.02.2021
 
© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Flickr / John Liu
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Полицейское управление Лос-Анджелеса проводит внутреннее расследование после сообщения о том, что среди сотрудников распространялась открытка ко дню Святого Валентина с фотографией афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании, и надписью "От тебя у меня перехватывает дыхание", сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на заявление главы полиции города Майкла Мура.
Сообщается, речь идет об открытке, которая отсылает к фразе Флойда "Я не могу дышать", которую он произнес перед смертью, позже она стала символом антирасистских протестов в США. Об этой "валентинке" руководству полицейского управления сообщил один из сотрудников. По его словам, полицейские "передавали" ее друг другу.
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Как сообщил Мур, в понедельник сотрудник полиции, подавший жалобу, должен будет ответить на ряд вопросов, чтобы руководство полиции могло определить, как и где открытка могла появиться на рабочем месте, а также кто может быть причастен к этому.
"Наше расследование должно определить, достоверны ли обвинения, а также укрепить нашу абсолютную нетерпимость к чему-либо с расистскими взглядами", - сказал Мур, чьи слова приводит издание.
В прошлом году во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдМайкл МурЛос-АнджелесМиннеаполисСШАВ мире
 
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