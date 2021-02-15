https://ria.ru/20210215/sputnik-1597609307.html
В Канаде назвали "Спутник V" научным триумфом России
В Канаде назвали "Спутник V" научным триумфом России
Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско назвала интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V" крупной научной и дипломатической победой России. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T22:25
2021-02-15T22:25
2021-02-15T22:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
воз
канада
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско назвала интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V" крупной научной и дипломатической победой России. Журналистка напомнила, что когда прошлым летом Россия объявила о разработке первой в мире вакцины от коронавируса, за рубежом препарат приняли в штыки. На Западе российских ученых попытались уличить в нарушении стандартов и практик, установленных международным научным сообществом. "Спутник V" быстро стал раздражителем в гонке вакцин, которую Россия, как она утверждала, выиграла", — говорится в статье.Однако за полгода "большая ставка Кремля" окупилась как с научной, так и с коммерческой и дипломатической точек зрения. "Спутник V" востребован не только союзниками России, но и в Европе, где ее уже предлагают производить, констатировала журналистка. Масштабный разворот общественного мнения о российской вакцине случился в начале февраля, когда авторитетный научный журнал The Lancet пришел к выводу, что вакцина так же эффективна, как и Pfizer и Moderna, напомнила Альтереско. Этого оказалось достаточно, чтобы спустя месяцы неопределенности распространился повальный спрос на "Спутник V", а портфель заказов заполнился. Обозреватель обратила внимание на высказывания главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что вакцины "не имеют гражданства". Президент Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что решение о вакцине основывается на науке, а не политике, напомнила журналистка. Она обратила внимание, что даже несмотря на обострение в отношениях между Россией и Западом, Европейское агентство лекарственных средств работает над тем, чтобы утвердить "Спутник V" к концу весны.В развивающихся странах у российской вакцины позиции заметно сильнее, отметила Альтереско. При цене в десять долларов за дозу препарат оказался вдвое дешевле конкурентов. "Спутник" становится заманчивым, если не единственным вариантом в ожидании поставки доз, обещанных вакцинным фондом ВОЗ COVAX, который создавался для оказания помощи бедным странам", — констатировала обозреватель. "Я думаю, что было бы полезно сохранить "Спутник" в качестве опции и посмотреть, может ли он быть полезен и спасать жизни в Канаде — вот в чем цель в конце концов", — заявил специалист по разработке вакцин и бывший член канадской рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Гэри Кобингер. Научный успех России в создании "Спутника V" неоспорим, это настоящий "дипломатический переворот", создающий потенциал для распространения влияния и мягкой силы на международной арене, уверена Джудит Твигг.
https://ria.ru/20210215/vaccine-1597562331.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, воз, канада
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Обозреватель Radio Canada
Тамара Альтереско назвала интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V" крупной научной и дипломатической победой России
.
Журналистка напомнила, что когда прошлым летом Россия объявила о разработке первой в мире вакцины от коронавируса, за рубежом препарат приняли в штыки. На Западе российских ученых попытались уличить в нарушении стандартов и практик, установленных международным научным сообществом.
"Спутник V" быстро стал раздражителем в гонке вакцин, которую Россия, как она утверждала, выиграла", — говорится в статье.
Однако за полгода "большая ставка Кремля" окупилась как с научной, так и с коммерческой и дипломатической точек зрения. "Спутник V" востребован не только союзниками России, но и в Европе
, где ее уже предлагают производить, констатировала журналистка.
"У Кремля много проблем в других областях, но это безупречная и бескомпромиссная победа, за которую он может ухватиться", — считает политолог, эксперт по политике в области здравоохранения в Университете Содружества в Ричмонде Джудит Твигг.
Масштабный разворот общественного мнения о российской вакцине случился в начале февраля, когда авторитетный научный журнал The Lancet
пришел к выводу, что вакцина так же эффективна, как и Pfizer и Moderna, напомнила Альтереско. Этого оказалось достаточно, чтобы спустя месяцы неопределенности распространился повальный спрос на "Спутник V", а портфель заказов заполнился.
Обозреватель обратила внимание на высказывания главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана о том, что вакцины "не имеют гражданства". Президент Эммануэль Макрон
, в свою очередь, заявил, что решение о вакцине основывается на науке, а не политике, напомнила журналистка.
Она обратила внимание, что даже несмотря на обострение в отношениях между Россией и Западом, Европейское агентство лекарственных средств работает над тем, чтобы утвердить "Спутник V" к концу весны.
В развивающихся странах у российской вакцины позиции заметно сильнее, отметила Альтереско. При цене в десять долларов за дозу препарат оказался вдвое дешевле конкурентов.
"Спутник" становится заманчивым, если не единственным вариантом в ожидании поставки доз, обещанных вакцинным фондом ВОЗ
COVAX, который создавался для оказания помощи бедным странам", — констатировала обозреватель.
"Я думаю, что было бы полезно сохранить "Спутник" в качестве опции и посмотреть, может ли он быть полезен и спасать жизни в Канаде
— вот в чем цель в конце концов", — заявил специалист по разработке вакцин и бывший член канадской рабочей группы по вакцинам от COVID-19 Гэри Кобингер.
Научный успех России в создании "Спутника V" неоспорим, это настоящий "дипломатический переворот", создающий потенциал для распространения влияния и мягкой силы на международной арене, уверена Джудит Твигг.