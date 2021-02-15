Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse
18:17 15.02.2021 (обновлено: 19:56 15.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse, журналист планирует обратиться в техподдержку площадки.
Скриншот, подтверждающий блокировку аккаунта в новой соцсети, Соловьев разместил в своем Telegram-канале с подписью: "Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети".
По мнению телеведущего, этот случай отражает реальную "ценность свободы слова" на этой площадке.
"(О причинах блокировки) у меня предположений нет. Тут, правда, написали какие-то забавные люди, что это было связано с коллективной жалобой", — рассказал Соловьев РИА Новости.
Журналист также утвердительно ответил на вопрос о намерении обратиться в техподдержку самой площадки.
"Это показывает, что площадка, по крайней мере, легко манипулируется разными "биониклами", — отметил Соловьев.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета площадка приобрела в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.