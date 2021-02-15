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Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse
Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse, журналист планирует обратиться в техподдержку площадки. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:17
2021-02-15T19:56
владимир соловьев (телеведущий)
telegram (приложение)
apple ios
общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse, журналист планирует обратиться в техподдержку площадки.Скриншот, подтверждающий блокировку аккаунта в новой соцсети, Соловьев разместил в своем Telegram-канале с подписью: "Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети".По мнению телеведущего, этот случай отражает реальную "ценность свободы слова" на этой площадке."(О причинах блокировки) у меня предположений нет. Тут, правда, написали какие-то забавные люди, что это было связано с коллективной жалобой", — рассказал Соловьев РИА Новости.Журналист также утвердительно ответил на вопрос о намерении обратиться в техподдержку самой площадки."Это показывает, что площадка, по крайней мере, легко манипулируется разными "биониклами", — отметил Соловьев.Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета площадка приобрела в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
https://ria.ru/20210215/sotsseti-1597528074.html
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владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), apple ios, общество

Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse

18:17 15.02.2021 (обновлено: 19:56 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse, журналист планирует обратиться в техподдержку площадки.
Скриншот, подтверждающий блокировку аккаунта в новой соцсети, Соловьев разместил в своем Telegram-канале с подписью: "Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети".
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По мнению телеведущего, этот случай отражает реальную "ценность свободы слова" на этой площадке.
"(О причинах блокировки) у меня предположений нет. Тут, правда, написали какие-то забавные люди, что это было связано с коллективной жалобой", — рассказал Соловьев РИА Новости.
Журналист также утвердительно ответил на вопрос о намерении обратиться в техподдержку самой площадки.
"Это показывает, что площадка, по крайней мере, легко манипулируется разными "биониклами", — отметил Соловьев.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета площадка приобрела в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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Владимир Соловьев (телеведущий)Telegram (приложение)Apple iOSОбщество
 
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