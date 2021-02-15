https://ria.ru/20210215/solovev-1597582057.html

Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse

Владимира Соловьева заблокировали в Clubhouse

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse, журналист планирует обратиться в техподдержку площадки. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:17

2021-02-15T18:17

2021-02-15T19:56

владимир соловьев (телеведущий)

telegram (приложение)

apple ios

общество

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse, журналист планирует обратиться в техподдержку площадки.Скриншот, подтверждающий блокировку аккаунта в новой соцсети, Соловьев разместил в своем Telegram-канале с подписью: "Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети".По мнению телеведущего, этот случай отражает реальную "ценность свободы слова" на этой площадке."(О причинах блокировки) у меня предположений нет. Тут, правда, написали какие-то забавные люди, что это было связано с коллективной жалобой", — рассказал Соловьев РИА Новости.Журналист также утвердительно ответил на вопрос о намерении обратиться в техподдержку самой площадки."Это показывает, что площадка, по крайней мере, легко манипулируется разными "биониклами", — отметил Соловьев.Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Его запустили в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета площадка приобрела в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

https://ria.ru/20210215/sotsseti-1597528074.html

https://ria.ru/20210214/mask-1597400394.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), telegram (приложение), apple ios, общество