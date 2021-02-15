"Подарок фей": как прошел парад корги в День влюбленных
Родина вельш корги — регион Великобритании Уэльс. Они — одни из первых пастушьих овчарок, правда, миниатюрные.
Есть две разновидности породы — "кардиган" и "пемброк" (по названию мест, где их вывели). Считается, что первые появились еще у кельтов в X веке, а вторые — у фламандцев в XIII столетии.
Родина вельш корги — регион Великобритании Уэльс. Они — одни из первых пастушьих овчарок, правда, миниатюрные.
Есть две разновидности породы — "кардиган" и "пемброк" (по названию мест, где их вывели). Считается, что первые появились еще у кельтов в X веке, а вторые — у фламандцев в XIII столетии.
Одни эксперты полагают, что слово "corgi" образовано от валлийских cor — "карлик" и ci — "собака". Другие объясняют его происхождение от измененного cur — "сторожить" и ci — "собака".
Одни эксперты полагают, что слово "corgi" образовано от валлийских cor — "карлик" и ci — "собака". Другие объясняют его происхождение от измененного cur — "сторожить" и ci — "собака".
Из-за темной обводки пасти кажется, что эти собачки всегда "улыбаются".
Из-за темной обводки пасти кажется, что эти собачки всегда "улыбаются".
Существует легенда, что щенков корги людям подарили феи, которые ездили на них верхом.
Существует легенда, что щенков корги людям подарили феи, которые ездили на них верхом.
Впервые участвовать в выставках собаки этой породы стали в 1892 году, а наибольшую известность получили в 1933 году. Тогда герцог Йоркский (будущий король Великобритании Георг VI) подарил щенков своим дочерям Маргарет Роз и Элизабет (королева Елизавета II). С тех пор при монаршем дворе жили уже 14 поколений корги.
Впервые участвовать в выставках собаки этой породы стали в 1892 году, а наибольшую известность получили в 1933 году. Тогда герцог Йоркский (будущий король Великобритании Георг VI) подарил щенков своим дочерям Маргарет Роз и Элизабет (королева Елизавета II). С тех пор при монаршем дворе жили уже 14 поколений корги.
Первого корги британской королевы звали Розавел Золотой Орел а коротко — Дуки.
Первого корги британской королевы звали Розавел Золотой Орел а коротко — Дуки.
В 2012 году три собаки Елизаветы II (Монти, Уиллоу и Холли) снялись вместе с хозяйкой и актером Дэниэлом Крейгом в коротком ролике о приключениях Джеймса Бонда.
В 2012 году три собаки Елизаветы II (Монти, Уиллоу и Холли) снялись вместе с хозяйкой и актером Дэниэлом Крейгом в коротком ролике о приключениях Джеймса Бонда.
Стандартный вес корги — до 14 килограммов, средний рост — около 30 сантиметров. Компактность позволяет им ловко уворачиваться от копыт и рогов при пастушьей работе.
Стандартный вес корги — до 14 килограммов, средний рост — около 30 сантиметров. Компактность позволяет им ловко уворачиваться от копыт и рогов при пастушьей работе.
Еще одна отличительная черта этих собак — забавный вид сзади. Шерсть там более светлая и напоминает по форме сердечко.
Еще одна отличительная черта этих собак — забавный вид сзади. Шерсть там более светлая и напоминает по форме сердечко.