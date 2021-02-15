https://ria.ru/20210215/sobaki-1597509365.html

"Подарок фей": как прошел парад корги в День влюбленных

"Подарок фей": как прошел парад корги в День влюбленных

Несмотря на небольшой рост, короткие лапы и "улыбающуюся" морду собаки породы вельш корги издавна храбро защищали стада овец от хищников и бандитов в Уэльсе и... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:38

2021-02-15T15:38

2021-02-15T15:38

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Несмотря на небольшой рост, короткие лапы и "улыбающуюся" морду собаки породы вельш корги издавна храбро защищали стада овец от хищников и бандитов в Уэльсе и очень ценились за это. А прославились на весь мир — как любимцы английской королевы Елизаветы. В День влюбленных в Санкт-Петербурге прошел парад этих маленьких очаровательных питомцев, которых называют "подарком фей". Самые забавные кадры — в фотоленте РИА Новости.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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