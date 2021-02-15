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"Подарок фей": как прошел парад корги в День влюбленных
"Подарок фей": как прошел парад корги в День влюбленных
Несмотря на небольшой рост, короткие лапы и "улыбающуюся" морду собаки породы вельш корги издавна храбро защищали стада овец от хищников и бандитов в Уэльсе и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:38
2021-02-15T15:38
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Несмотря на небольшой рост, короткие лапы и "улыбающуюся" морду собаки породы вельш корги издавна храбро защищали стада овец от хищников и бандитов в Уэльсе и очень ценились за это. А прославились на весь мир — как любимцы английской королевы Елизаветы. В День влюбленных в Санкт-Петербурге прошел парад этих маленьких очаровательных питомцев, которых называют "подарком фей". Самые забавные кадры — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
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туризм, собаки, фото - туризм, санкт-петербург, фото

"Подарок фей": как прошел парад корги в День влюбленных

15:38 15.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Несмотря на небольшой рост, короткие лапы и "улыбающуюся" морду собаки породы вельш корги издавна храбро защищали стада овец от хищников и бандитов в Уэльсе и очень ценились за это. А прославились на весь мир — как любимцы английской королевы Елизаветы. В День влюбленных в Санкт-Петербурге прошел парад этих маленьких очаровательных питомцев, которых называют "подарком фей". Самые забавные кадры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Родина вельш корги — регион Великобритании Уэльс. Они — одни из первых пастушьих овчарок, правда, миниатюрные.

Есть две разновидности породы — "кардиган" и "пемброк" (по названию мест, где их вывели). Считается, что первые появились еще у кельтов в X веке, а вторые — у фламандцев в XIII столетии.

Участник костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
1 из 9

Родина вельш корги — регион Великобритании Уэльс. Они — одни из первых пастушьих овчарок, правда, миниатюрные.

Есть две разновидности породы — "кардиган" и "пемброк" (по названию мест, где их вывели). Считается, что первые появились еще у кельтов в X веке, а вторые — у фламандцев в XIII столетии.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Одни эксперты полагают, что слово "corgi" образовано от валлийских cor — "карлик" и ci — "собака". Другие объясняют его происхождение от измененного cur — "сторожить" и ci — "собака".

Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
2 из 9

Одни эксперты полагают, что слово "corgi" образовано от валлийских cor — "карлик" и ci — "собака". Другие объясняют его происхождение от измененного cur — "сторожить" и ci — "собака".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Из-за темной обводки пасти кажется, что эти собачки всегда "улыбаются".

Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
3 из 9

Из-за темной обводки пасти кажется, что эти собачки всегда "улыбаются".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Существует легенда, что щенков корги людям подарили феи, которые ездили на них верхом.

Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
4 из 9

Существует легенда, что щенков корги людям подарили феи, которые ездили на них верхом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Впервые участвовать в выставках собаки этой породы стали в 1892 году, а наибольшую известность получили в 1933 году. Тогда герцог Йоркский (будущий король Великобритании Георг VI) подарил щенков своим дочерям Маргарет Роз и Элизабет (королева Елизавета II). С тех пор при монаршем дворе жили уже 14 поколений корги.

Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
5 из 9

Впервые участвовать в выставках собаки этой породы стали в 1892 году, а наибольшую известность получили в 1933 году. Тогда герцог Йоркский (будущий король Великобритании Георг VI) подарил щенков своим дочерям Маргарет Роз и Элизабет (королева Елизавета II). С тех пор при монаршем дворе жили уже 14 поколений корги.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Первого корги британской королевы звали Розавел Золотой Орел а коротко — Дуки.

Участник костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
6 из 9

Первого корги британской королевы звали Розавел Золотой Орел а коротко — Дуки.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В 2012 году три собаки Елизаветы II (Монти, Уиллоу и Холли) снялись вместе с хозяйкой и актером Дэниэлом Крейгом в коротком ролике о приключениях Джеймса Бонда.

Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
7 из 9

В 2012 году три собаки Елизаветы II (Монти, Уиллоу и Холли) снялись вместе с хозяйкой и актером Дэниэлом Крейгом в коротком ролике о приключениях Джеймса Бонда.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Владимир Гальперин / Перейти в фотобанк

Стандартный вес корги — до 14 килограммов, средний рост — около 30 сантиметров. Компактность позволяет им ловко уворачиваться от копыт и рогов при пастушьей работе.

Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
8 из 9

Стандартный вес корги — до 14 килограммов, средний рост — около 30 сантиметров. Компактность позволяет им ловко уворачиваться от копыт и рогов при пастушьей работе.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин

Еще одна отличительная черта этих собак — забавный вид сзади. Шерсть там более светлая и напоминает по форме сердечко.

Участники костюмированного парада корги по случаю Дня всех влюбленных в Санкт-Петербурге
9 из 9

Еще одна отличительная черта этих собак — забавный вид сзади. Шерсть там более светлая и напоминает по форме сердечко.

© РИА Новости / Александр Гальперин
 
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