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В Кремле объяснили слова Путина о росте влияния России в СНГ
В Кремле объяснили слова Путина о росте влияния России в СНГ
Президент РФ Владимир Путин, говоря о росте влияния России в СНГ, имел в виду развитие интеграционных процессов в интересах народов этих стран, заявил... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:17
2021-02-15T14:17
россия
евразийский экономический союз
снг
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о росте влияния России в СНГ, имел в виду развитие интеграционных процессов в интересах народов этих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.На встрече с редакторами российских СМИ Путин, в частности, сказал об усилении влияния России на постсоветском пространстве."Вы знаете, что у нас идут и развиваются интеграционные процессы, в более широком контексте это интеграция в рамках СНГ", - сказал Песков в ответ на вопрос, о каких странах говорил Путин.По его словам, также доказал свою состоятельность ускоренный вектор интеграции - Евразийский экономический союз, где наблюдается "определенная взаимозависимость стран-участниц"."Конечно же речь идет именно о взаимных интересах этих стран, потому что подобные интеграционные процессы - они в интересах народов этих стран. Об этом говорилось президентом ", - добавил Песков.
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россия, евразийский экономический союз, снг, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле объяснили слова Путина о росте влияния России в СНГ

14:17 15.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о росте влияния России в СНГ, имел в виду развитие интеграционных процессов в интересах народов этих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На встрече с редакторами российских СМИ Путин, в частности, сказал об усилении влияния России на постсоветском пространстве.
"Вы знаете, что у нас идут и развиваются интеграционные процессы, в более широком контексте это интеграция в рамках СНГ", - сказал Песков в ответ на вопрос, о каких странах говорил Путин.
По его словам, также доказал свою состоятельность ускоренный вектор интеграции - Евразийский экономический союз, где наблюдается "определенная взаимозависимость стран-участниц".
"Конечно же речь идет именно о взаимных интересах этих стран, потому что подобные интеграционные процессы - они в интересах народов этих стран. Об этом говорилось президентом ", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Путин назвал СНГ одним из важнейших направлений внешней политики России
 
РоссияЕвразийский экономический союзСНГДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
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