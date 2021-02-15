https://ria.ru/20210215/sng-1597530708.html
В Кремле объяснили слова Путина о росте влияния России в СНГ
В Кремле объяснили слова Путина о росте влияния России в СНГ
Президент РФ Владимир Путин, говоря о росте влияния России в СНГ, имел в виду развитие интеграционных процессов в интересах народов этих стран, заявил... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:17
2021-02-15T14:17
2021-02-15T14:17
россия
евразийский экономический союз
снг
дмитрий песков
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596511959_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2051104fac986999944e7654bce6de97.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о росте влияния России в СНГ, имел в виду развитие интеграционных процессов в интересах народов этих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.На встрече с редакторами российских СМИ Путин, в частности, сказал об усилении влияния России на постсоветском пространстве."Вы знаете, что у нас идут и развиваются интеграционные процессы, в более широком контексте это интеграция в рамках СНГ", - сказал Песков в ответ на вопрос, о каких странах говорил Путин.По его словам, также доказал свою состоятельность ускоренный вектор интеграции - Евразийский экономический союз, где наблюдается "определенная взаимозависимость стран-участниц"."Конечно же речь идет именно о взаимных интересах этих стран, потому что подобные интеграционные процессы - они в интересах народов этих стран. Об этом говорилось президентом ", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201225/sng-1590951862.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596511959_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8f2e19e74334afd686f77f2c339e98ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, снг, дмитрий песков, владимир путин, в мире