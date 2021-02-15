https://ria.ru/20210215/sng-1597530708.html

В Кремле объяснили слова Путина о росте влияния России в СНГ

В Кремле объяснили слова Путина о росте влияния России в СНГ

Президент РФ Владимир Путин, говоря о росте влияния России в СНГ, имел в виду развитие интеграционных процессов в интересах народов этих стран, заявил... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:17

2021-02-15T14:17

2021-02-15T14:17

россия

евразийский экономический союз

снг

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о росте влияния России в СНГ, имел в виду развитие интеграционных процессов в интересах народов этих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.На встрече с редакторами российских СМИ Путин, в частности, сказал об усилении влияния России на постсоветском пространстве."Вы знаете, что у нас идут и развиваются интеграционные процессы, в более широком контексте это интеграция в рамках СНГ", - сказал Песков в ответ на вопрос, о каких странах говорил Путин.По его словам, также доказал свою состоятельность ускоренный вектор интеграции - Евразийский экономический союз, где наблюдается "определенная взаимозависимость стран-участниц"."Конечно же речь идет именно о взаимных интересах этих стран, потому что подобные интеграционные процессы - они в интересах народов этих стран. Об этом говорилось президентом ", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201225/sng-1590951862.html

россия

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россия, евразийский экономический союз, снг, дмитрий песков, владимир путин, в мире