https://ria.ru/20210215/snegopad-1597595215.html

Снегопад вызвал транспортный коллапс в Стамбуле и Анкаре

Снегопад вызвал транспортный коллапс в Стамбуле и Анкаре

Мощный снегопад, который обрушился на северо-западную и центральную часть Турции, вызвал в понедельник многокилометровые пробки в Анкаре и Стамбуле, передают... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T19:37

2021-02-15T19:37

2021-02-15T19:37

босфор

турция

стамбул

в мире

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АНКАРА, 15 фев - РИА Новости. Мощный снегопад, который обрушился на северо-западную и центральную часть Турции, вызвал в понедельник многокилометровые пробки в Анкаре и Стамбуле, передают корреспонденты РИА Новости.Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до среды отменили занятия в учебных заведениях, было также прервано паромное сообщение через Босфор. В понедельник снегопад в городе ослаб, однако автомобильное движение было затруднено в течение дня, а вечером пробки достигли 10 баллов.Транспортный коллапс наблюдается и в Анкаре, куда циклон добрался днем в понедельник и также вызвал сильный снегопад. Движение на ряде автомагистралей парализовано, в городе значительно возросло число мелких ДТП из-за гололёда. Коммунальные службы расчищают улицы.Аэропорты Стамбула и Анкары работают штатно, однако часть рейсов задерживается.По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней.

https://ria.ru/20210214/snegopad-1597460927.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/tekhas-1597519140.html

босфор

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

босфор, турция, стамбул, в мире