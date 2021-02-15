https://ria.ru/20210215/snegopad-1597595215.html
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Стамбуле и Анкаре
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Стамбуле и Анкаре
Мощный снегопад, который обрушился на северо-западную и центральную часть Турции, вызвал в понедельник многокилометровые пробки в Анкаре и Стамбуле, передают... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:37
2021-02-15T19:37
2021-02-15T19:37
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АНКАРА, 15 фев - РИА Новости. Мощный снегопад, который обрушился на северо-западную и центральную часть Турции, вызвал в понедельник многокилометровые пробки в Анкаре и Стамбуле, передают корреспонденты РИА Новости.Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до среды отменили занятия в учебных заведениях, было также прервано паромное сообщение через Босфор. В понедельник снегопад в городе ослаб, однако автомобильное движение было затруднено в течение дня, а вечером пробки достигли 10 баллов.Транспортный коллапс наблюдается и в Анкаре, куда циклон добрался днем в понедельник и также вызвал сильный снегопад. Движение на ряде автомагистралей парализовано, в городе значительно возросло число мелких ДТП из-за гололёда. Коммунальные службы расчищают улицы.Аэропорты Стамбула и Анкары работают штатно, однако часть рейсов задерживается.По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней.
https://ria.ru/20210214/snegopad-1597460927.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/tekhas-1597519140.html
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