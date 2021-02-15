https://ria.ru/20210215/sneg-1597607487.html
Большую часть территории Москвы очистили от снега
Большую часть территории Москвы очистили от снега
Около 65% московских дорог, переулков, а также более половины дворов очищены от снега, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T21:47
2021-02-15T21:47
2021-02-15T21:50
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Около 65% московских дорог, переулков, а также более половины дворов очищены от снега, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Около 65% дорог московских, переулков очищены от снега. Более половины московских дворов тоже почищены от снега. Крыши объектов социальной сферы почищены", - сказал Бирюков.По его словам, сейчас продолжаются работы, чтобы в течение недели завершить уборку улично-дорожной сети и крыш полностью.Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра). Ранее заммэра говорил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники.
https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html
https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество