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Большую часть территории Москвы очистили от снега
Большую часть территории Москвы очистили от снега
Около 65% московских дорог, переулков, а также более половины дворов очищены от снега, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T21:47
2021-02-15T21:50
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Около 65% московских дорог, переулков, а также более половины дворов очищены от снега, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Около 65% дорог московских, переулков очищены от снега. Более половины московских дворов тоже почищены от снега. Крыши объектов социальной сферы почищены", - сказал Бирюков.По его словам, сейчас продолжаются работы, чтобы в течение недели завершить уборку улично-дорожной сети и крыш полностью.Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра). Ранее заммэра говорил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники.
https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html
https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество

Большую часть территории Москвы очистили от снега

21:47 15.02.2021 (обновлено: 21:50 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники "Гормоста" убирают снег на Крымском мосту в Москве
Сотрудники Гормоста убирают снег на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Около 65% московских дорог, переулков, а также более половины дворов очищены от снега, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Около 65% дорог московских, переулков очищены от снега. Более половины московских дворов тоже почищены от снега. Крыши объектов социальной сферы почищены", - сказал Бирюков.
Как быстро уберут снег на вашей улице - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 15:46Инфографика
Как быстро уберут снег на московских улицах
По его словам, сейчас продолжаются работы, чтобы в течение недели завершить уборку улично-дорожной сети и крыш полностью.
Коммунальщики в столице продолжают очистку после снегопада, обрушившегося на Москву в прошлую пятницу и выходные. Высота снега составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений (до рекорда не хватило всего 1 сантиметра). Ранее заммэра говорил, что в работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники.
Москва в снегу - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 10:24Инфографика
Москва в снегу: как город борется со стихиейМосква — один из самых снежных мегаполисов мира. Это доставляет жителям массу неудобств. О том, как город борется со снегом, — в спецпроекте Ria.ru.
 
МоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковОбщество
 
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