https://ria.ru/20210215/sneg-1597561242.html

С московских улиц убрали около десяти миллионов кубометров снега

С московских улиц убрали около десяти миллионов кубометров снега

С начала снегопада в Москве на снегосплавные пункты перемещено около 10 миллионов кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:40

2021-02-15T16:40

2021-02-15T17:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. С начала снегопада в Москве на снегосплавные пункты перемещено около 10 миллионов кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Он отметил, что коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада, за двое суток в столице выпало 35 сантиметров снега, в отдельных районах - больше."В работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. С начала снегопада в городе перемещено около 10 млн кубометров снега", - сказал Бирюков.Он отметил, что круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

https://realty.ria.ru/20210215/sneg-1597084540.html

https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html

москва

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2021

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Природный катаклизм: московские службы ликвидируют последствия снегопада Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает городское хозяйство Москвы в Telegram. Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме 2021-02-15T16:40 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество