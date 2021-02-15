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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210215/sneg-1597561242.html
С московских улиц убрали около десяти миллионов кубометров снега
С московских улиц убрали около десяти миллионов кубометров снега
С начала снегопада в Москве на снегосплавные пункты перемещено около 10 миллионов кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:40
2021-02-15T17:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. С начала снегопада в Москве на снегосплавные пункты перемещено около 10 миллионов кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Он отметил, что коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада, за двое суток в столице выпало 35 сантиметров снега, в отдельных районах - больше."В работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. С начала снегопада в городе перемещено около 10 млн кубометров снега", - сказал Бирюков.Он отметил, что круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.
https://realty.ria.ru/20210215/sneg-1597084540.html
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Природный катаклизм: московские службы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает городское хозяйство Москвы в Telegram. Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

С московских улиц убрали около десяти миллионов кубометров снега

16:40 15.02.2021 (обновлено: 17:10 15.02.2021)
 
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. С начала снегопада в Москве на снегосплавные пункты перемещено около 10 миллионов кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.
Он отметил, что коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия аномального снегопада, за двое суток в столице выпало 35 сантиметров снега, в отдельных районах - больше.
Работа снегоплавильных пунктов в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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"В работах по уборке города задействованы 116 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч - рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. С начала снегопада в городе перемещено около 10 млн кубометров снега", - сказал Бирюков.
Он отметил, что круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача - в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
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