Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/sneg-1597470948.html
Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
Высота снега после мощного снегопада в Москве составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T05:06
2021-02-15T05:06
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597326553_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b740af14730af0492b7cce5b7d66142.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высота снега после мощного снегопада в Москве составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы.
https://ria.ru/20210213/sneg-1597372741.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597326553_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8af99df9b9189de62a3eac12a16276c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Высота сугробов в Москве почти побила рекорд

05:06 15.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовРабота снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высота снега после мощного снегопада в Москве составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы.
"Отныне 17,6 (миллиметра - ред.) - это новый рекорд (по количеству выпавших осадков 13 февраля - ред.), и чуть-чуть не дотянули до рекорда по высоте снега, один сантиметр. Рекордное значение было 60 сантиметров, а утром сегодня рейка показала 59 сантиметров высота снега", - сказал Вильфанд.
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 21:11Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москву планируют очистить от снега за пять суток
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
05:15Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
05:10Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
05:06Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
04:48У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена
04:18Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
04:13Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты
03:50Во Владивостоке арестовали третьего нападавшего на полицейских на митинге
03:44В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
03:34САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
03:22Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
03:07В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
03:03Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
03:01Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
02:55Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
02:51Сирия отражает израильскую атаку на западный пригород Дамаска
02:27Москвичей предупредили об утренних морозах
02:21Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
02:16Названы валюты, которые слишком рискованно покупать
02:13Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Лента новостейМолния