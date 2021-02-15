https://ria.ru/20210215/sneg-1597470948.html

Высота сугробов в Москве почти побила рекорд

Высота сугробов в Москве почти побила рекорд

Высота снега после мощного снегопада в Москве составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T05:06

2021-02-15T05:06

2021-02-15T05:06

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высота снега после мощного снегопада в Москве составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы.

https://ria.ru/20210213/sneg-1597372741.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество