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Голикова заявила о снижении смертности от онкозаболеваний в России
Голикова заявила о снижении смертности от онкозаболеваний в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от онкологических заболеваний в России. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:05
2021-02-15T16:42
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от онкологических заболеваний в России."Все-таки мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как нам хотелось бы, но в пандемический год это важный результат", - сказала Голикова на открытии нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина.По ее словам, за три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза - с 680 тысяч упаковок в месяц до 2,4 миллиона. Она добавила, что за ноябрь 2020 - январь 2021 года в оборот введены более 9 миллионов упаковок.Вице-премьер отметила, что препараты, которые не производятся в РФ, завозятся в страну. "Мелфалан" уже поступил, "Прокарбазин" поступит в феврале. Также была перерегистрована цена на четыре онкопрепарата, в том числе "Азатиоприн", "Винкристин" и "Этопозид" . Их импорт удалось нарастить более чем на 30%. Эта работа будет предметно продолжена", - добавила вице-премьер.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова заявила о снижении смертности от онкозаболеваний в России

16:05 15.02.2021 (обновлено: 16:42 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от онкологических заболеваний в России.
"Все-таки мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как нам хотелось бы, но в пандемический год это важный результат", - сказала Голикова на открытии нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина.
По ее словам, за три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза - с 680 тысяч упаковок в месяц до 2,4 миллиона. Она добавила, что за ноябрь 2020 - январь 2021 года в оборот введены более 9 миллионов упаковок.
Вице-премьер отметила, что препараты, которые не производятся в РФ, завозятся в страну. "Мелфалан" уже поступил, "Прокарбазин" поступит в феврале. Также была перерегистрована цена на четыре онкопрепарата, в том числе "Азатиоприн", "Винкристин" и "Этопозид" . Их импорт удалось нарастить более чем на 30%. Эта работа будет предметно продолжена", - добавила вице-премьер.
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